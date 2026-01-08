Iron & Wine torna con Hen’s Teeth: nuovo album e tour mondiale nel 2026

Il progetto Iron & Wine, guidato dal polistrumentista e produttore Sam Beam, tornerà con un nuovo lavoro discografico nel 2026. Il prossimo album si intitola Hen’s Teeth e sarà pubblicato il 27 febbraio 2026 in tutto il mondo. Si tratta dell’ottavo album in studio dell’artista e del sesto realizzato per l’etichetta Sub Pop. Il disco nasce come un’opera matura e coerente, capace di ampliare un percorso artistico ormai consolidato, mantenendo una forte identità sonora e narrativa.

Un album in dialogo con Light Verse

Hen’s Teeth può essere letto come un lavoro complementare a Light Verse, pubblicato nel 2024 e accolto con grande attenzione anche in ambito internazionale. Le radici del nuovo disco affondano nelle numerose sessioni di registrazione svolte negli ultimi anni ai piedi delle colline di Los Angeles. Alla guida tecnica del progetto c’è Dave Way, proprietario dello studio e ingegnere del suono, che ha accompagnato Beam nella costruzione di un album nato da un clima di collaborazione e continuità creativa.

I musicisti storici di Iron & Wine

Il disco coinvolge diversi collaboratori storici dell’universo Iron & Wine. David Garza, Sebastian Steinberg, Tyler Chester, Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow, Kyle Crane e Paul Cartwright contribuiscono a una raccolta di brani che condividono un filo comune, pur distinguendosi per atmosfere e soluzioni sonore. Ogni traccia conserva una propria personalità, rafforzando l’equilibrio tra intimità e ricchezza strumentale che caratterizza il progetto.

Le nuove collaborazioni vocali

Tra le novità più rilevanti di Hen’s Teeth spicca la presenza del trio I’m With Her, formato da Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan e Sara Watkins. Le tre artiste partecipano a due brani, portando un contributo essenziale sul piano delle armonie vocali. Nel luminoso Robin’s Egg il loro intervento rafforza la struttura melodica del brano. In Wait Up, invece, la sottrazione e la delicatezza diventano elementi centrali, dando vita a una canzone destinata a lasciare il segno nel repertorio di Iron & Wine.

Il debutto discografico di Arden Beam

Hen’s Teeth segna anche un passaggio personale importante per Sam Beam. Per la prima volta compare infatti Arden Beam, una delle sue figlie, al debutto discografico. Arden contribuisce con armonie e cori in Roses, Singing Saw, Defiance, Ohio e Grace Notes. Il suo apporto aggiunge una dimensione emotiva profonda, arricchendo la trama sonora dell’album con una sensibilità nuova e autentica.

Il significato di Hen’s Teeth

Il titolo dell’album richiama l’idea di qualcosa che non dovrebbe esistere. Proprio come i denti delle galline, l’espressione suggerisce l’impossibile. Beam ha spiegato questo concetto descrivendo il disco come un dono inatteso, nato spontaneamente dal piacere di condividere tempo e musica con i collaboratori coinvolti. Un lavoro percepito come improbabile, ma reale, frutto di un equilibrio raro tra istinto, esperienza e relazioni artistiche.

In Your Ocean e il nuovo video ufficiale

In concomitanza con l’annuncio del disco, Iron & Wine ha pubblicato il video ufficiale di In Your Ocean. Il brano si distingue per una forte intensità sonora e per un’immagine degli amanti descritti come così intrecciati da fondersi fisicamente. Il video, diretto da Spencer Kelly, accompagna visivamente questa dimensione emotiva ed è disponibile ora.

Il tour mondiale 2026

Oltre al nuovo album, Iron & Wine ha annunciato un tour mondiale che prenderà il via a fine febbraio in Australia e Nuova Zelanda. Seguiranno date da headliner in Nord America tra aprile e maggio, con ulteriori appuntamenti già previsti per il mese di ottobre. Il tour accompagnerà l’uscita di Hen’s Teeth, portando dal vivo i nuovi brani insieme al repertorio storico del progetto.

Un nuovo capitolo per Iron & Wine

Hen’s Teeth rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Iron & Wine, un album nato da relazioni consolidate, aperture significative e una visione artistica ormai pienamente definita. L’uscita del 27 febbraio 2026 segna un momento centrale per il progetto di Sam Beam, tra continuità e rinnovamento. (La redazione)