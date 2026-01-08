Il disco in evidenza: Dream Life, 2026, Marta Del Grandi

Marta Del Grandi torna con un nuovo album dal titotlo Dream Life, in uscita il 30 gennaio 2026 per Fire Records. Il disco è stato anticipato dai due singoli Antarctica e Neon Lights, che ne rivelano la direzione sonora e poetica. Si tratta della terza collaborazione dell’artista milanese con l’etichetta londinese, dopo l’ottimo riscontro di Selva, pubblicato nel 2023 e finalista al Premio Tenco 2024 nella categoria “Opera Prima”. Con oltre ottanta concerti in Italia e in Europa, Marta Del Grandi si è imposta come una delle voci più originali della scena indipendente contemporanea, capace di unire visione artistica e ricerca sonora.

Dream Life: il sogno come spazio di consapevolezza

Nei dieci brani che compongono Dream Life, il tema del sogno diventa il filo conduttore di una riflessione intima e universale. L’album esplora il confine sottile tra sogno e realtà, tra desideri e aspettative, tra controllo e accettazione del futuro. Il sogno è rappresentato come un territorio dove l’inconscio e la memoria si incontrano, generando immagini e sensazioni che rivelano la fragilità e la forza della percezione umana. L’artista ne fa uno strumento di libertà, invitando l’ascoltatore a lasciarsi trasportare in un viaggio sonoro e poetico.

I singoli Antarctica e Neon Lights: due chiavi d’accesso all’album

Il primo estratto, Antarctica, apre l’album con un ritmo vibrante e un tono riflessivo, affrontando temi legati al clima e alla giustizia sociale attraverso un linguaggio ironico e leggero. Il brano, costruito su un riff funky di chiara ispirazione art-pop, combina elettronica e cantautorato in modo personale e immediato. Il secondo singolo, Neon Lights, prosegue la narrazione di Dream Life con un’atmosfera sospesa e onirica, dove luce e buio si alternano in un equilibrio sonoro raffinato

Un disco tra poesia e disillusione serena

Dream Life è un lavoro che fonde introspezione e leggerezza, consapevolezza e meraviglia. L’artista costruisce un racconto musicale che accoglie l’incertezza come parte essenziale del vivere, trasformando la disillusione in un sentimento di quieta accettazione. Il risultato è un album coerente e suggestivo, capace di muoversi tra generi e atmosfere senza perdere identità, confermando Marta Del Grandi come una delle voci più interessanti della nuova musica italiana ed europea.

Conclusione: il sogno come specchio del presente

Con Dream Life, Marta Del Grandi firma un lavoro maturo e visionario, in cui ogni canzone è un frammento di sogno che riflette la realtà. L’album invita ad ascoltare con attenzione e a lasciarsi trasportare, ricordando che il confine tra ciò che immaginiamo e ciò che viviamo è spesso più sottile di quanto sembri. (La redazione)

