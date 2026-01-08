Serie A, Milan-Genoa oggi a San Siro: formazioni, quote e dove vederla

Il posticipo della 19ª giornata di Serie A riporta in campo Milan e Genoa a San Siro. La sfida è in programma oggi, giovedì 8 gennaio, alle 20.45 e chiude il programma del turno. I rossoneri cercano tre punti pesanti per restare agganciati alla vetta, mentre il Genoa è chiamato a una prova di grande attenzione in un momento delicato della stagione.

Il momento delle due squadre

Il Milan arriva all’appuntamento in un periodo positivo, reduce dalla vittoria contro il Cagliari nell’ultimo turno. La squadra di Max Allegri vuole rispondere al successo dell’Inter e mantenere viva la corsa ai piani alti della classifica.

Situazione diversa per il Genoa, che ha pareggiato contro il Pisa nell’ultima giornata. La formazione guidata da Daniele De Rossi è impegnata nella lotta per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica e affronta il match con la necessità di fare punti.

Allegri e De Rossi: le parole della vigilia

Alla vigilia del match, Max Allegri ha sottolineato l’importanza dell’approccio alla gara. Il Milan scenderà in campo con rispetto, ma con l’obiettivo chiaro di vincere, consapevole delle qualità tecniche del Genoa e della pericolosità offensiva degli avversari.

Dall’altra parte, Daniele De Rossi ha definito la partita delicata. Per competere contro una squadra di alto livello come il Milan servirà attenzione massima ai dettagli, soprattutto nella gestione delle due aree, aspetto decisivo nell’economia della gara.

Quote e statistiche del match

Secondo le quote riportate da Agipronews, i bookmaker favoriscono il Milan.

Vittoria rossonera a 1,42

Pareggio a 4,50

Successo del Genoa a 8

Gli esperti puntano su una gara con poche reti, in linea con i precedenti a San Siro. L’Under è quotato a 1,75, mentre l’Over sale a 2. Tra i risultati esatti, l’1-0 è l’esito più accreditato.

Probabili formazioni di Milan-Genoa

Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45. Entrambe le squadre dovrebbero disporsi con il 3-5-2.

Milan (3-5-2)

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Allenatore: Max Allegri

Genoa (3-5-2)

Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo

Allenatore: Daniele De Rossi

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Zona Dazn, canale 214. La visione in streaming è disponibile tramite l’app di Dazn, su dispositivi mobili e smart TV.

Conclusione

Milan-Genoa rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. I rossoneri puntano a restare in scia alla vetta, mentre il Genoa cerca continuità e punti preziosi in chiave classifica. San Siro è pronto a essere il teatro di una sfida che chiude il girone d’andata con obiettivi opposti ma uguale necessità di concretezza. (La redazione)