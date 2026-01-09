Serie A, 20ª giornata con Inter-Napoli crocevia scudetto

La Serie A entra nel girone di ritorno con una giornata che pesa già come uno snodo stagionale. L’Inter prova il primo allungo approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli, mentre alle sue spalle la corsa alle coppe resta serrata e la zona salvezza si compatta ulteriormente. La 20ª giornata, distribuita tra sabato, domenica e lunedì, propone incroci decisivi in ogni zona della classifica.

Il contesto del campionato

Al giro di boa emergono con chiarezza obiettivi e tensioni. In testa la sfida diretta tra Inter e Napoli mette in palio molto più di tre punti, mentre Fiorentina-Milan diventa un passaggio chiave sia per la lotta Scudetto sia per l’equilibrio nella parte bassa della graduatoria. Dietro, Juventus, Roma e Como restano in scia, pronte ad approfittare di ogni passo falso.

Sabato: ambizioni europee e conferme

Il turno si apre sabato alle 15 con Como-Bologna. Il Como di Fabregas vola alto, reduce da tre vittorie consecutive e saldamente al sesto posto, mentre il Bologna cerca una svolta dopo un periodo di rallentamento. In contemporanea Udinese-Pisa mette a confronto due realtà dagli umori opposti: i friulani guardano con fiducia alla zona europea, i toscani cercano una scintilla per riaprire la corsa salvezza.

Alle 18 l’Olimpico ospita Roma-Sassuolo. I giallorossi puntano al quarto posto, mentre il Sassuolo arriva da una fase complicata, con pochi punti raccolti nelle ultime settimane. In serata Atalanta-Torino chiude il sabato: la Dea appare in crescita costante, i granata cercano continuità in un campionato fatto di alti e bassi.

Domenica: salvezza, vertice e pressioni

La domenica si apre con Lecce-Parma, un vero scontro diretto. La classifica corta rende questo match uno dei più delicati dell’intero turno, con entrambe le squadre chiamate a non sbagliare. Alle 15 va in scena Fiorentina-Milan: i viola arrivano da segnali incoraggianti, il Milan deve rispondere al ritmo dell’Inter per restare agganciato alla vetta.

Alle 18 Verona-Lazio pesa per gli equilibri di metà classifica. Gli scaligeri hanno mostrato segnali di crescita, mentre la Lazio è chiamata a ritrovare risultati dopo un periodo senza vittorie. In serata il piatto forte: Inter-Napoli. Lo scontro diretto può indirizzare il futuro prossimo del campionato, con i nerazzurri pronti a tentare la fuga e i partenopei decisi a rientrare pienamente nella corsa Scudetto.

Lunedì: chiusura tra obiettivi e conferme

Il lunedì propone due posticipi. Genoa-Cagliari apre la serata con punti pesanti in chiave salvezza, in un confronto che promette equilibrio. A chiudere la giornata Juventus-Cremonese. I bianconeri cercano continuità per consolidare la zona Champions, mentre la Cremonese prova a sorprendere ancora una big, come già accaduto in stagione.

Conclusione: una giornata che pesa

La 20ª giornata segna l’inizio di un girone di ritorno che non concede pause. Inter-Napoli rappresenta il crocevia più atteso, ma ogni campo racconta una storia decisiva, tra sogni europei, lotta Scudetto e battaglia per la permanenza in Serie A. Il campionato riparte con tensione e prospettive tutte da scrivere. (La redazione)