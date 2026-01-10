Il ritorno del punk-rock dei Buzzcocks

I Buzzcocks tornano con un nuovo disco che rafforza la loro identità storica e apre a nuove suggestioni sonore. Il 2026 segna l’uscita del nuovo album in studio della band di Manchester, un lavoro che evita le scorciatoie nostalgiche e costruisce un universo musicale coerente e sorprendente.

Un ritorno che guarda avanti

Attivi dal 1977, i Buzzcocks hanno segnato la nascita dell’etica indipendente britannica e di un linguaggio punk melodico riconoscibile. Dopo lo scioglimento del 1981 e la reunion del 1989, il gruppo ha continuato a pubblicare nuova musica con costanza. La scomparsa di Pete Shelley nel 2018 ha rappresentato un passaggio delicato, ma il fondatore e autore Steve Diggle ha mantenuto viva la traiettoria creativa della band.

Punk rock e suggestioni Motown

Il nuovo album propone un punk rock energico arricchito da una vibrazione Motown, una scelta che amplia l’orizzonte sonoro senza scivolare nel cliché. Ogni brano contribuisce a creare un mondo autonomo, confermando che un disco, per essere rilevante, deve ancora saper sorprendere e raccontare qualcosa di nuovo.

Attitude Adjustment, il dodicesimo album

Intitolato Attitude Adjustment, il disco in uscita per Cherry Red Records raccoglie 14 tracce inedite e si inserisce con naturalezza nella discografia del gruppo. Il lavoro espande il percorso “magico” dei Buzzcocks, evitando formule prevedibili e rafforzando il legame con i fan storici, senza rinunciare a una spinta evolutiva.

Un’istituzione musicale di Manchester

Con oltre quattro decenni di attività, i Buzzcocks restano un’istituzione musicale amata e riconosciuta, simbolo di una scena che ha influenzato generazioni di artisti. Attitude Adjustment conferma la loro capacità di restare rilevanti, mantenendo coerenza e vitalità creativa.

Una nuova fase di un percorso storico

Il nuovo album dei Buzzcocks non è un semplice ritorno, ma una dichiarazione di continuità e rinnovamento. Punk rock, melodia e spirito indipendente convivono in un progetto che rafforza il ruolo della band nella storia della musica di Manchester e oltre. (La redazione)

