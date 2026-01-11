Il ritorno del punk-rock dei Buzzcocks

I Buzzcocks annunciano il nuovo album in studio dal titolo Attitude Adjustment, in uscita nel 2026. Quattordici tracce inedite tra punk rock melodico e suggestioni Motown, per un nuovo capitolo della storica band di Manchester guidata da Steve Diggle.
I Buzzcocks tornano con un nuovo disco che rafforza la loro identità storica e apre a nuove suggestioni sonore. Il 2026 segna l’uscita del nuovo album in studio della band di Manchester, un lavoro che evita le scorciatoie nostalgiche e costruisce un universo musicale coerente e sorprendente.
Attivi dal 1977, i Buzzcocks hanno segnato la nascita dell’etica indipendente britannica e di un linguaggio punk melodico riconoscibile. Dopo lo scioglimento del 1981 e la reunion del 1989, il gruppo ha continuato a pubblicare nuova musica con costanza. La scomparsa di Pete Shelley nel 2018 ha rappresentato un passaggio delicato, ma il fondatore e autore Steve Diggle ha mantenuto viva la traiettoria creativa della band.
Il nuovo album propone un punk rock energico arricchito da una vibrazione Motown, una scelta che amplia l’orizzonte sonoro senza scivolare nel cliché. Ogni brano contribuisce a creare un mondo autonomo, confermando che un disco, per essere rilevante, deve ancora saper sorprendere e raccontare qualcosa di nuovo.
Intitolato Attitude Adjustment, il disco in uscita per Cherry Red Records raccoglie 14 tracce inedite e si inserisce con naturalezza nella discografia del gruppo. Il lavoro espande il percorso “magico” dei Buzzcocks, evitando formule prevedibili e rafforzando il legame con i fan storici, senza rinunciare a una spinta evolutiva.
Con oltre quattro decenni di attività, i Buzzcocks restano un’istituzione musicale amata e riconosciuta, simbolo di una scena che ha influenzato generazioni di artisti. Attitude Adjustment conferma la loro capacità di restare rilevanti, mantenendo coerenza e vitalità creativa.
Il nuovo album dei Buzzcocks non è un semplice ritorno, ma una dichiarazione di continuità e rinnovamento. Punk rock, melodia e spirito indipendente convivono in un progetto che rafforza il ruolo della band nella storia della musica di Manchester e oltre. (La redazione)
