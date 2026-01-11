20 album da avere assolutamente in CD o vinile (quarta parte)

Quarta selezione di 20 album fondamentali della storia della musica, tra rock, jazz, elettronica e hip-hop. Dischi senza tempo da ascoltare, collezionare o regalare, disponibili in CD e vinile. Capolavori che hanno segnato epoche e continuano a ispirare nuove generazioni di appassionati.
Questa quarta selezione nasce dal desiderio di guardare ai grandi classici da una prospettiva alternativa, mettendo in luce lavori fondamentali che hanno segnato percorsi artistici e influenzato intere generazioni di musicisti e ascoltatori. Venti titoli da ascoltare senza fretta, da custodire con cura e da tramandare come parte di un patrimonio musicale condiviso, fatto di suoni, visioni e idee che continuano a parlare al presente.
I dischi raccolti in questa lista rappresentano venti snodi cruciali della storia della popular music, dal rock all’elettronica, dal jazz all’hip-hop. Album che oggi possono essere facilmente reperiti in formato CD o vinile, ma che conservano un valore culturale che va ben oltre il supporto fisico.
QUARTA PARTE
Questi venti dischi rappresentano molto più di semplici capitoli della storia della musica: sono punti di svolta, opere che hanno saputo ridefinire linguaggi, ispirare movimenti e influenzare generazioni di artisti e ascoltatori. Ascoltarli oggi significa entrare in contatto con idee, suoni ed emozioni che continuano a essere sorprendentemente attuali. Che li si scelga in CD o in vinile, per collezione o per scoperta, questi album restano testimoni vivi del potere della musica di attraversare il tempo, parlare al presente e continuare a costruire il futuro. (La redazione)
Prima parte (qui), seconda parte (qui), terza parte (qui), quarta parte (qui)
11 Gennaio 2026