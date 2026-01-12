Michael Jackson, il re del pop che ha rivoluzionato la musica mondiale

Michael Joseph Jackson (29 agosto 1958 – 25 giugno 2009) è stato un cantante, compositore, ballerino e filantropo statunitense. Considerato il King of Pop, è una delle figure culturali più influenti del XX secolo. La sua carriera, durata oltre quattro decenni, ha infranto barriere razziali negli Stati Uniti e ha reso la sua musica un fenomeno globale. Attraverso le canzoni, i concerti e la moda, Jackson ha trasformato le performance visive in un elemento centrale della musica pop, diffondendo balli come il moonwalk, il robot e l’anti-gravity lean.

Dai Jackson 5 al successo da solista

Jackson è l’ottavo figlio della famiglia Jackson e debutta pubblicamente a sei anni come cantante principale dei Jackson 5, uno dei gruppi più celebri della Motown. La carriera solista inizia con l’album Off the Wall (1979) e raggiunge il picco con Thriller (1982), l’album più venduto nella storia della musica. I videoclip di Thriller, Beat It e Billie Jean hanno ridefinito il concetto di video musicale, trasformandolo in una forma d’arte riconosciuta a livello mondiale. Il successo prosegue con Bad (1987), il primo album a produrre cinque singoli al numero uno nella classifica statunitense Billboard Hot 100: I Just Can’t Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror e Dirty Diana. Gli album successivi Dangerous (1991) e HIStory (1995) trattano temi sociali, mentre Invincible (2001) affronta contenuti più personali.

Controversie e vicende personali

Dalla metà degli anni ‘80, Jackson è finito sotto scrutinio pubblico per i cambiamenti nel suo aspetto, nella vita privata e nello stile di vita. Nel 1993 è stato accusato di abusi su un minore, e nel 2005 è stato processato e assolto da ulteriori accuse simili. Nel 2009, durante i preparativi per la serie di concerti This Is It, è morto per overdose di propofol somministrata dal medico personale Conrad Murray, condannato per omicidio colposo. La morte di Jackson ha scatenato reazioni globali, con picchi senza precedenti di traffico internet e vendite della sua musica. La cerimonia commemorativa trasmessa dal Staples Center di Los Angeles è stata seguita da circa 2,5 miliardi di persone.

Record, premi e lascito

Jackson è tra gli artisti musicali più venduti di tutti i tempi, con oltre 500 milioni di dischi venduti. Detiene il record con 13 singoli al numero uno nella Billboard Hot 100 e l’unico artista ad avere un singolo nella top ten in sei decenni differenti. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano 13 Grammy Awards, il Grammy Legend Award, il Grammy Lifetime Achievement Award, 26 American Music Awards, 12 World Music Awards, otto MTV Video Music Awards, sei Brit Awards e tre onorificenze presidenziali. È stato inserito in molteplici hall of fame, tra cui il Rock and Roll Hall of Fame (due volte), il Songwriters Hall of Fame e il Dance Hall of Fame. Grazie a donazioni stimate per 500 milioni di dollari, Jackson ha stabilito uno standard di riferimento per la filantropia tra le celebrità. Nel 2024, metà del suo catalogo musicale è stato venduto alla Sony per 600 milioni di dollari, rappresentando la più grande acquisizione musicale per un singolo artista.

Conclusione

Michael Jackson ha lasciato un’eredità indelebile nella musica e nella cultura pop mondiale. Con le sue innovazioni artistiche, le performance memorabili e il sostegno a cause benefiche, ha ridefinito gli standard della musica moderna. La sua influenza continua a essere visibile nelle nuove generazioni di artisti e nella diffusione globale della cultura pop. (La redazione)