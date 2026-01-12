The Sha La Das: il soul familiare torna con Your Picture

Il secondo album degli Sha La Das, Your Picture, in uscita il 16 gennaio 2026 per Diamond West, unisce armonie vocali familiari e sound soul vintage aggiornato da Thomas Brenneck.
Gli Sha La Das, band soul doo-wop di Staten Island guidata dal quasi ottantenne Bill Schalda insieme ai figli Paul, Will e Carmine, tornano con il loro secondo album Your Picture, in uscita il 16 gennaio 2026 per Diamond West Records. La band propone un sound vintage e armonie vocali familiari, confermandosi tra le realtà più autentiche del soul contemporaneo.
Il nuovo album è anticipato dal singolo Stop Using My Love, una traccia che evidenzia il talento deigli Sha La Das nella costruzione di melodie raffinate e armonie setose. Il brano, ascoltabile online, rappresenta al meglio la combinazione tra gusto retrò e modernità nella produzione firmata Thomas Brenneck.
Your Picture è stato prodotto da Thomas Brenneck, noto per il lavoro con Charles Bradley e The Budos Band. L’album nasce come tributo alla matriarca della famiglia, Linda, e mette in luce la collaborazione spontanea tra i membri della band. Le idee si sviluppano in maniera naturale, creando melodie e ritornelli che emergono senza sforzo, con arrangiamenti vocali ricchi e sofisticati. Bill Schalda e i figli, già noti per l’album di debutto Love in the Wind del 2018, confermano la loro capacità di trasformare l’eredità familiare in un sound eterno, aggiornando il doo-wop con groove moderni e produzione snella.
Il progetto degli Sha La Das nasce dalla passione di Bill Schalda e dei suoi figli. Dopo il successo di Love in the Wind, la band avrebbe potuto fermarsi, ma la voglia di creare ha portato alla nascita di Your Picture. La produzione di Thomas Brenneck ha permesso di portare le armonie vocali in un nuovo contesto, valorizzando la spontaneità della scrittura familiare e il groove soul contemporaneo.
Your Picture conferma il talento unico dei gli Sha La Das, capaci di aggiornare il doo-wop senza perdere il fascino delle armonie familiari. L’album è un ponte tra tradizione e innovazione, un lavoro che celebra la musica soul in chiave contemporanea e che segna una nuova tappa nel percorso di una band già considerata imprescindibile per gli amanti del genere. (La redazione)
