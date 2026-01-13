Sunn O)) con il nuovo omonimo album del 2026

Venerdì 3 aprile 2026 Sub Pop pubblicherà in tutto il mondo il nuovo album omonimo dei Sunn O))), primo full-length del duo per l’etichetta statunitense. Il disco segna un passaggio rilevante nella storia del progetto e arriva a distanza di anni dall’ultimo lavoro di materiale inedito.

Un nuovo capitolo per i Sunn O))) su Sub Pop

L’album Sunn O))) rappresenta il decimo lavoro in studio della band ed è anche il debutto ufficiale su Sub Pop. Si tratta del primo album di nuove composizioni dai tempi di Pyroclasts del 2019. Il disco è stato co-prodotto e mixato dal duo insieme a Brad Wood ed è stato registrato nel gennaio 2025 ai Bear Creek Studios di Woodinville, Washington. Il luogo di registrazione ha avuto un ruolo centrale nel processo creativo, influenzando profondamente l’atmosfera e la struttura delle composizioni.

Il suono: ritorno alla dimensione a duo

In questo lavoro Stephen O’Malley e Greg Anderson hanno scelto di tornare alla formula primordiale a due, suonando personalmente tutta la strumentazione. Una decisione che ha permesso di esplorare nuove possibilità espressive all’interno del loro linguaggio sonoro. Le composizioni si muovono tra masse sonore imponenti e momenti di sorprendente delicatezza, con ampie strutture panoramiche che riflettono l’ambiente naturale in cui il disco è stato registrato. Emergono elementi ambientali, intermezzi di pianoforte e una tensione costante tra luce e oscurità, in un equilibrio che definisce l’identità del progetto.

Il brano Glory Black e il pre-order

È già disponibile all’ascolto il brano di chiusura dell’album, Glory Black. Il disco è disponibile in pre-order in tutto il mondo nei formati CD, doppio vinile e digitale, tramite Sub Pop.

Artwork e contributi artistici

L’aspetto visivo dell’album è affidato a due dipinti del compianto artista americano Mark Rothko, uno per la copertina frontale e uno per il retro. Le edizioni UK ed europee presentano l’artwork invertito. Le versioni CD e LP includono ampie liner notes firmate dallo scrittore Robert Macfarlane, il cui romanzo del 2025 Is a River Alive? è indicato tra le fonti di ispirazione dell’album. Sono inoltre presenti illustrazioni dell’artista francese Élodie Lesourd, utilizzate nelle buste interne del vinile e nel merchandise ufficiale. Suono, parola e immagine si fondono così in un’esperienza immersiva e coerente, pienamente riconducibile all’estetica dei Sunn O))).

Attività promozionali e tour

In vista dell’uscita del disco, i sunn O))) hanno recentemente rilasciato un’intervista al New York Times dedicata al nuovo album. La band ha inoltre annunciato le prime date del tour headline nordamericano del 2026, che accompagnerà l’uscita del lavoro. Ulteriori date live saranno comunicate prossimamente.

Conclusione: un album che ridefinisce tempo e spazio

Sunn O))) si presenta come un’opera di sintesi e rinnovamento, capace di riaffermare l’identità del duo e al tempo stesso di spingerla verso nuove forme. Registrato in un contesto naturale determinante e costruito su una rinnovata intesa a due, il disco conferma la capacità dei Sunn O))) di trasformare il suono in esperienza fisica e percettiva, mantenendo intatta la loro forza espressiva dopo quasi trent’anni di attività. (La redazione)