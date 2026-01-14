Marlene Kuntz, Il Vile compie 30 anni: tour celebrativo nei club italiani

I Marlene Kuntz tornano in tour per celebrare i 30 anni de Il Vile. L’album del 1996, considerato tra i più importanti del rock italiano anni Novanta, sarà al centro di una serie di concerti nei principali club italiani tra marzo e aprile 2026.
I Marlene Kuntz tornano sui palchi italiani per celebrare i 30 anni di Il Vile, uno degli album più rilevanti del rock italiano degli anni Novanta. La band guidata da Cristiano Godano rende omaggio a un disco che ha segnato una svolta profonda nella propria identità artistica con il tour Onorate Il Vile, in programma nella primavera 2026.
Pubblicato nell’aprile del 1996, Il Vile è il secondo album dei Marlene Kuntz. A trent’anni dalla sua uscita, resta un punto fermo nella discografia del gruppo cuneese. Il disco segna un netto salto di maturità rispetto all’esordio Catartica, consolidando una cifra sonora più compatta, oscura e controllata.
Le sonorità tipiche della band trovano qui una forma più affilata, anche grazie alla chitarra di Dan Solo, che contribuisce a rendere il suono più tagliente e definito. La critica ha riconosciuto nel tempo Il Vile come uno dei lavori più importanti del rock italiano degli anni Novanta.
Il Vile attraversa un universo emotivo complesso e disturbante. L’album esplora relazioni tossiche e ossessive, desiderio e repulsione, violenza emotiva, fragilità e alienazione urbana. In questo lavoro la band si affranca definitivamente da paragoni ingombranti e afferma un linguaggio personale e riconoscibile.
I brani alternano atmosfere cupe e nervose, come 3 di 3, L’Agguato, Cenere e Overflash, a momenti più intimi e malinconici come Come stavamo ieri e Ti giro intorno. La scrittura di Cristiano Godano raggiunge qui una delle sue espressioni più iconiche, con testi poetici, disturbanti ed erotici, sostenuti da chitarre noise, ritmiche ipnotiche e passaggi sospesi.
Musica e parole si intrecciano in modo coerente e potente. Le canzoni di Il Vile risultano raffinate e incisive, capaci di raccontare storie urbane e grottesche con un lirismo affilato. La produzione valorizza la componente noise senza sacrificare la chiarezza complessiva del suono.
Il tour celebrativo Onorate Il Vile prenderà il via il 5 marzo 2026 da Livorno e si concluderà il 18 aprile a Bari. Non è esclusa una possibile estensione estiva del tour.
A trent’anni dalla pubblicazione, Il Vile continua a rappresentare una vetta creativa dei Marlene Kuntz. Il tour Onorate Il Vile offre l’occasione di riascoltare dal vivo un album che ha contribuito a ridefinire il linguaggio del rock italiano, mantenendo intatta la sua forza espressiva e la sua attualità emotiva. (La redazione)
