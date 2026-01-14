Marlene Kuntz, Il Vile compie 30 anni: tour celebrativo nei club italiani

I Marlene Kuntz tornano sui palchi italiani per celebrare i 30 anni di Il Vile, uno degli album più rilevanti del rock italiano degli anni Novanta. La band guidata da Cristiano Godano rende omaggio a un disco che ha segnato una svolta profonda nella propria identità artistica con il tour Onorate Il Vile, in programma nella primavera 2026.

Il Vile, un album centrale nella storia dei Marlene Kuntz

Pubblicato nell’aprile del 1996, Il Vile è il secondo album dei Marlene Kuntz. A trent’anni dalla sua uscita, resta un punto fermo nella discografia del gruppo cuneese. Il disco segna un netto salto di maturità rispetto all’esordio Catartica, consolidando una cifra sonora più compatta, oscura e controllata.

Le sonorità tipiche della band trovano qui una forma più affilata, anche grazie alla chitarra di Dan Solo, che contribuisce a rendere il suono più tagliente e definito. La critica ha riconosciuto nel tempo Il Vile come uno dei lavori più importanti del rock italiano degli anni Novanta.

Temi e immaginario di Il Vile

Il Vile attraversa un universo emotivo complesso e disturbante. L’album esplora relazioni tossiche e ossessive, desiderio e repulsione, violenza emotiva, fragilità e alienazione urbana. In questo lavoro la band si affranca definitivamente da paragoni ingombranti e afferma un linguaggio personale e riconoscibile.

I brani alternano atmosfere cupe e nervose, come 3 di 3, L’Agguato, Cenere e Overflash, a momenti più intimi e malinconici come Come stavamo ieri e Ti giro intorno. La scrittura di Cristiano Godano raggiunge qui una delle sue espressioni più iconiche, con testi poetici, disturbanti ed erotici, sostenuti da chitarre noise, ritmiche ipnotiche e passaggi sospesi.

Un disco di musica e parole affilate

Musica e parole si intrecciano in modo coerente e potente. Le canzoni di Il Vile risultano raffinate e incisive, capaci di raccontare storie urbane e grottesche con un lirismo affilato. La produzione valorizza la componente noise senza sacrificare la chiarezza complessiva del suono.

Le date del tour Onorate Il Vile 2026

Il tour celebrativo Onorate Il Vile prenderà il via il 5 marzo 2026 da Livorno e si concluderà il 18 aprile a Bari. Non è esclusa una possibile estensione estiva del tour.

Calendario completo

05 marzo – The Cage – Livorno

07 marzo – Mamamia – Senigallia

12 marzo – New Age – Treviso

19 marzo – Estragon – Bologna

20 marzo – Orion – Roma

25 marzo – Hall – Padova

26 marzo – Alcatraz – Milano

27 marzo – Viper – Firenze

09 aprile – Hiroshima – Torino

16 aprile – Casa della Musica – Napoli

18 aprile – Demodè – Bari

Conclusione

A trent’anni dalla pubblicazione, Il Vile continua a rappresentare una vetta creativa dei Marlene Kuntz. Il tour Onorate Il Vile offre l’occasione di riascoltare dal vivo un album che ha contribuito a ridefinire il linguaggio del rock italiano, mantenendo intatta la sua forza espressiva e la sua attualità emotiva. (La redazione)

