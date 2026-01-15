Kim Gordon con PLAY ME, un album essenziale e concentrato

Kim Gordon torna con il suo terzo album solista, PLAY ME, un lavoro diretto e immediato che amplia la sua tavolozza sonora senza perdere rigore. Il disco segna una nuova fase artistica, più compatta e determinata, confermando una visione personale che continua a interrogare il presente con lucidità.

Un suono più melodico e motorik

PLAY ME nasce da un’esigenza di sintesi. Le composizioni sono brevi, rapide, focalizzate, e introducono una maggiore attenzione al ritmo melodico. Il disco integra beat più accessibili e una spinta motorik che richiama il krautrock, mantenendo però una forte fisicità sonora. L’approccio è essenziale e concentrato, segno di una sicurezza creativa maturata nel tempo.

Continuità e trasformazione dopo The Collective

Il nuovo album segue The Collective, pubblicato nel 2024 e prodotto da Justin Raisen, che aveva ottenuto due nomination ai Grammy. Se quel lavoro osservava il mondo con sguardo critico, PLAY ME rielabora gli stessi temi con una maggiore urgenza espressiva. Il disco affronta le conseguenze sociali e culturali del potere economico, la crisi della democrazia, il fascismo tecnocratico e l’appiattimento culturale alimentato dall’intelligenza artificiale, utilizzando un umorismo oscuro per restituire l’assurdità della vita contemporanea.

Uno sguardo interiore in costante movimento

Nonostante l’attenzione rivolta all’esterno, PLAY ME è un album profondamente interiore. L’emotività attraversa le tracce come una corrente sotterranea, emergendo da jam fisiche e istintive. Il disco evita affermazioni definitive e preferisce un atteggiamento esplorativo, lasciando spazio al dubbio e alla ricerca continua. È un lavoro che rifiuta le conclusioni nette e rimane volutamente aperto.

Un’artista ancora al centro del presente

Kim Gordon si conferma una figura radicale e centrale, capace di parlare del presente senza semplificazioni. La sua scrittura resta astratta e incisiva, con una vocalità parlata che riflette tanto la banalità quanto la volatilità del mondo attuale. La forza dell’album risiede nella sua capacità di restare in processo, senza mai cristallizzarsi in formule prevedibili.

Conclusione

PLAY ME rappresenta un momento di piena consapevolezza artistica. Essenziale, concentrato e inquieto, l’album dimostra come Kim Gordon continui a rinnovare il proprio linguaggio senza perdere intensità. L’uscita è fissata per il 13 marzo 2026, sotto licenza esclusiva di Matador Records. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon