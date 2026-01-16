Home ARTICOLI 20 album da avere assolutamente in CD o vinile (seconda parte)
20 album da avere assolutamente in CD o vinile (seconda parte)

16 Gennaio 2026

Scaffale dischi

Sulla scia della prima selezione dei 20 album da avere assolutamente in CD o vinile, continuiamo il nostro viaggio tra i grandi dischi che hanno definito la popular music. Se la “parte uno” rappresentava un punto di partenza imprescindibile, questa seconda lista amplia l’orizzonte, attraversando decenni, generi e sensibilità diverse, ma unite dallo stesso filo rosso: l’eccellenza artistica e l’impatto culturale.

Altri album che hanno cambiato le regole del gioco, che hanno osato quando osare era un rischio, che hanno saputo raccontare il proprio tempo e, allo stesso tempo, andare oltre. Dischi che non smettono di suonare attuali, anche a distanza di anni – talvolta di decenni – dalla loro pubblicazione.

SECONDA PARTE

Altri 20 classici in CD o vinile

Anche in questo caso parliamo di titoli facilmente reperibili anche su Amazon, perfetti per arricchire una collezione, completare una discografia ideale o fare un regalo consapevole e sentito. Dal rock al soul, dal pop d’autore alle derive più sperimentali, questi album rappresentano tappe fondamentali di un percorso musicale che continua a influenzare artisti e ascoltatori.

 

ELVIS PRESLEYElvis Presley (1956)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

MARVIN GAYEWhat’s Going On (1971)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE SEX PISTOLSNever Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

MICHAEL JACKSONThriller (1982)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

PRINCEPurple Rain (1984)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

RADIOHEADOK Computer (1997)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE WHOWho’s Next (1971)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

JONI MITCHELLBlue (1971)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

BLACK SABBATHParanoid (1970)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

JOY DIVISIONUnknown Pleasures (1979)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

FLEETWOOD MACRumours (1977)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

MASSIVE ATTACKBlue Lines (1991)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

BJÖRKDebut (1993)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE DOORSThe Doors (1967)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

LOU REEDTransformer (1972)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

AC/DCBack in Black (1980)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

MADONNALike a Prayer (1989)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

OTIS REDDINGOtis Blue (1965)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

JEFFERSON AIRPLANESurrealistic Pillow (1967)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

NICK DRAKEPink Moon (1972)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Prima parte (qui), seconda parte (qui), terza parte (qui), quarta parte (qui)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 16 Gennaio 2026

