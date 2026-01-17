Concerti e festival in Italia nel 2026

Concerti e festival in programma Vegas Jones at Lumière Pisa (17 Jan 26) live sabato 17 gennaio 2026 – Lumière Pisa, Vicolo del Tidi, 56126, Pisa, Italy

live sabato 17 gennaio 2026 – Lumière Pisa, Vicolo del Tidi, 56126, Pisa, Italy Planet Funk, Alex Neri, GNMR, and Fabrizio Sala at Tenax (17 Jan live sabato 17 gennaio 2026 – Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Florence, Italy

live sabato 17 gennaio 2026 – Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Florence, Italy Samuel at Balagan Roma (23 Jan 26) live venerdì 23 gennaio 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy

live venerdì 23 gennaio 2026 – Balagan Roma, 125 Via Aldo Palazzeschi, 00137, Rome, Italy Mai Dire Goku at Fabrique (24 Jan 26) live sabato 24 gennaio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live sabato 24 gennaio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Ketama126 at Dynamo (25 Jan 26) live domenica 25 gennaio 2026 – Dynamo, Wasserwerkstrasse 21, 8006, Zürich, Switzerland

live domenica 25 gennaio 2026 – Dynamo, Wasserwerkstrasse 21, 8006, Zürich, Switzerland Vegas Jones at Hiroshima Mon Amour (28 Jan 26) live mercoledì 28 gennaio 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live mercoledì 28 gennaio 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita Ketama126 at Kantine, Berghain (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Kantine, Berghain, Am Wriezener Bahnhof, 10243, Berlin, Germa

live giovedì 29 gennaio 2026 – Kantine, Berghain, Am Wriezener Bahnhof, 10243, Berlin, Germa Franco126 at Alcatraz Milano (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy Guè at Fabrique (01 Feb 26) live domenica 1 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live domenica 1 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Guè at Fabrique (02 Feb 26) live lunedì 2 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live lunedì 2 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Guè at Fabrique (04 Feb 26) live mercoledì 4 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live mercoledì 4 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Tommy Emmanuel at Teatro Palamostre (05 Feb 26) live giovedì 5 febbraio 2026 – Teatro Palamostre, Piazzale Diacono, 21, 33033, Udine, Italy

live giovedì 5 febbraio 2026 – Teatro Palamostre, Piazzale Diacono, 21, 33033, Udine, Italy Marco Carola at Fabrique (06 Feb 26) live venerdì 6 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live venerdì 6 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Gaia Banfi, Godblesscomputers, and Lowtopic at OFF TOPIC (06 Feb
live venerdì 6 febbraio 2026 – OFF TOPIC, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)