Litfiba: il ritorno della storica formazione italiana con il tour 2026 dei “Quarant’anni di 17 Re”

Nel 2026 i Litfiba torneranno a calcare i palchi italiani con la formazione originale per celebrare i quarant’anni di uno dei dischi più iconici del rock nazionale: “17 Re”. Il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” riunirà Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, riportando in scena l’energia e la creatività che hanno reso la band fiorentina una pietra miliare del panorama musicale europeo. Tutto ciò senza dimenticare lo storico batterista della band fiorentina Ringo De Palma (1963-1990).

Il ritorno della formazione originale

Dopo decenni di percorsi diversi, i Litfiba tornano con la formazione storica che ha scritto alcune delle pagine più importanti del rock italiano. Il tour del 2026 rappresenta un’occasione unica per rivivere le atmosfere di “17 Re”, album che nel 1986 sancì la maturità artistica del gruppo e la sua affermazione a livello nazionale ed europeo. Il ritorno di Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo offrirà ai fan la possibilità di riscoprire dal vivo la potenza espressiva e la visione artistica che caratterizzarono gli anni d’oro della band.

Le venti date del “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”

Il tour attraverserà l’Italia da giugno ad agosto 2026, toccando alcune delle più importanti città e dei principali festival estivi. Saranno venti appuntamenti dedicati a chi ha vissuto l’epoca d’oro dei Litfiba e a chi vuole riscoprirla dal vivo.

Calendario completo:

27 giugno – Perugia, Umbria Che Spacca Festival

30 giugno – Padova, Sherwood Festival

2 luglio – Bari, Fiera del Levante

4 luglio – Pescara, Terrasound Festival (Porto Turistico)

7 luglio – Milano, Kozel Carroponte

9 luglio – Villafranca (VR), Villafranca Festival (Castello Scaligero)

11 luglio – Asti, AstiMusica (Piazza Alfieri)

14 luglio – Genova, Altraonda Festival

16 luglio – Roma, Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle)

18 luglio – Servigliano (FM), NoSound Festival (Parco della Pace)

21 luglio – Bologna, Sequoie Music Park

23 luglio – Firenze, Prato delle Cornacchie

25 luglio – Cosenza, Rendano Arena (Piazza XV Marzo)

28 luglio – Napoli, Arena Flegrea

1 agosto – Alghero, Alguer Summer Festival (Anfiteatro Ivan Graziani)

4 agosto – Catania, Villa Bellini

7 agosto – Melpignano (LE), Sei Festival (Piazza Avantaggiato)

11 agosto – Palmanova (UD), Estate di Stelle (Piazza Grande)

13 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Live

15 agosto – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay

Un tributo a “17 Re”

Il tour sarà un viaggio nella memoria e nella musica, con l’esecuzione dal vivo delle canzoni di “17 Re” e dei grandi classici che hanno segnato la carriera dei Litfiba. Brani come “Eroi nel vento”, “Apapaia”, “Ballata” e “Pierrot e la luna” torneranno a risuonare con una forza rinnovata, riportando il pubblico nelle atmosfere visionarie e sperimentali che resero il disco un capolavoro senza tempo.

Il ritorno dei Litfiba di 17 Re

Il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” non è soltanto una celebrazione di un album leggendario, ma un ritorno alle origini per una delle band più influenti del rock italiano. I Litfiba, con Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo, offriranno un’esperienza dal vivo che unisce memoria, potenza e autenticità, confermando ancora una volta la loro importanza nella storia della musica italiana. (La redazione)