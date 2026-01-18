Home ARTICOLI Dal 2005 a oggi: i dischi che, per noi, hanno segnato nell’immediato ogni anno
Dal 2005 a oggi: i dischi che, per noi, hanno segnato nell’immediato ogni anno

Dal 2005 a oggi, ogni fine anno selezioniamo un album che, nell’immediato, ha saputo distinguersi più di tutti. Non una classifica definitiva, ma uno sguardo appassionato sulla musica dell’anno appena trascorso, consapevoli che solo il tempo potrà stabilire quali dischi diventeranno veri capolavori.

18 Gennaio 2026

Dal 2005 a oggi

Dal 2005 a oggi, ogni fine anno rappresenta per noi un momento di riflessione e confronto sulla musica appena trascorsa. In mezzo a centinaia di uscite, tendenze che nascono e svaniscono, entusiasmi immediati e riscoperti silenziosi, scegliamo di soffermarci su un solo disco: quello che, più di tutti, ha saputo lasciare un segno nell’arco di dodici mesi. Non si tratta di una classifica definitiva né di un giudizio scolpito nella pietra, ma di uno sguardo appassionato, figlio del presente, capace di raccontare lo spirito di ogni anno attraverso un album simbolo.

Anna von Hausswolff ★ Iconoclasts (2005)

Still House Plants ★ If I Don’t Make It, I Love U (2024)

DANIELA PES  Spira (2023)

KAE TEMPEST  The Line is a Curve (2022)

NALA SINEPHRO  Space 1.8 (2021)

BILLY NOMATES ★ S.T. (2020)

VINICIO CAPOSSELA ★ Ballate per uomini e bestie (2019)

YOUNG FATHERS ★ Cocoa Sugar (2018)

LCD SOUNDSYSTEM ★ American Dream (2017)

NICK CAVE & THE BAD SEEDS ★ Skeleton Tree (2016)

SUFJAN STEVENS ★ Carrie & Lowell (2015)

THE WAR ON DRUGS ★ Lost in the Dream (2014)

BILL CALLAHAN ★ Dream River (2013)

BILL FAY ★ Life is People (2012)

PJ HARVEY ★ Let England Shake (2011)

ARCADE FIRE ★ The Suburbs (2010)

WILCO ★ (The Album) (2009)

PORTISHEAD ★ Third (2008)

RADIOHEAD ★ In Rainbows (2007)

JOANNA NEWSOM ★ Ys (2006)

EELS ★ Blinking Lights and other Revelations (2005)

Conclusione
Questa selezione, anno dopo anno, non vuole stabilire verità assolute né anticipare il giudizio della storia, ma fissare una fotografia del nostro ascolto nel momento in cui avviene. Con la consapevolezza che il tempo potrà ribaltare prospettive e gerarchie, questa lista resta una testimonianza del percorso musicale compiuto dal 2005 a oggi: una mappa soggettiva, in continua evoluzione, che celebra i dischi che, nel loro presente, sono riusciti a distinguersi e a parlare più forte degli altri. (La redazione)

