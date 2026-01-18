Dal 2005 a oggi: i dischi che, per noi, hanno segnato nell’immediato ogni anno

Dal 2005 a oggi, ogni fine anno selezioniamo un album che, nell’immediato, ha saputo distinguersi più di tutti. Non una classifica definitiva, ma uno sguardo appassionato sulla musica dell’anno appena trascorso, consapevoli che solo il tempo potrà stabilire quali dischi diventeranno veri capolavori.
Dal 2005 a oggi, ogni fine anno rappresenta per noi un momento di riflessione e confronto sulla musica appena trascorsa. In mezzo a centinaia di uscite, tendenze che nascono e svaniscono, entusiasmi immediati e riscoperti silenziosi, scegliamo di soffermarci su un solo disco: quello che, più di tutti, ha saputo lasciare un segno nell’arco di dodici mesi. Non si tratta di una classifica definitiva né di un giudizio scolpito nella pietra, ma di uno sguardo appassionato, figlio del presente, capace di raccontare lo spirito di ogni anno attraverso un album simbolo.
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE
Conclusione
Questa selezione, anno dopo anno, non vuole stabilire verità assolute né anticipare il giudizio della storia, ma fissare una fotografia del nostro ascolto nel momento in cui avviene. Con la consapevolezza che il tempo potrà ribaltare prospettive e gerarchie, questa lista resta una testimonianza del percorso musicale compiuto dal 2005 a oggi: una mappa soggettiva, in continua evoluzione, che celebra i dischi che, nel loro presente, sono riusciti a distinguersi e a parlare più forte degli altri. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 18 Gennaio 2026