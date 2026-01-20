Harry Styles con l’album Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Kiss All The Time. Disco, Occasionally è il quarto album in studio di Harry Styles. L’uscita è prevista per il 6 marzo 2026 per le etichette Erskine e Columbia Records/Sony. Il disco sarà composto da 12 nuove tracce e vedrà Kid Harpoon nel ruolo di produttore esecutivo.

L’annuncio di Harry Styles

L’annuncio dell’album è arrivato il 15 gennaio 2026, al termine di una serie di iniziative avviate nelle settimane precedenti. Il 27 dicembre 2025 Harry Styles ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video di otto minuti, intitolato Forever, Forever, contenente immagini dell’ultima data del tour Love On Tour, registrata nel luglio 2023, e l’esecuzione di un brano originale scritto per il concerto. Il video si concludeva con la frase “We Belong Together”. Il 12 gennaio 2026 la stessa frase è apparsa su poster affissi in diverse città del mondo, che rimandavano a un sito interattivo collegato a una chat WhatsApp. Due giorni dopo, i fan hanno ricevuto un messaggio vocale con Styles che pronunciava la stessa frase. Il primo singolo estratto dall’album, Aperture, è previsto per il 23 gennaio 2026.

Conclusione

Con Kiss All The Time. Disco, Occasionally, Harry Styles prosegue il proprio percorso discografico con un nuovo lavoro annunciato attraverso una comunicazione graduale e coordinata. L’album sarà disponibile dal 6 marzo 2026. (La redazione)

