Il disco in evidenza: La verità sul tennis, 2003, Virginiana Miller

Nel febbraio 2003 i Virginiana Miller, band alternative pop/rock italiana, hanno pubblicato il loro terzo album in studio, La verità sul tennis. Il disco ha segnato un passaggio importante nella carriera del gruppo, grazie a nuove collaborazioni, un approccio produttivo rinnovato e la capacità di consolidare uno stile ormai riconoscibile.

Pubblicazione e contesto

Dopo cinque anni di uscite con l’etichetta indipendente Baracca&Burattini, i Virginiana Miller hanno scelto la Sciopero Records per dare vita a La verità sul tennis. La pubblicazione è stata accompagnata dal videoclip del brano Malvivente, diretto da Simone Manetti e con protagonista Giorgio Canali. Proprio con quest’ultimo è nata una collaborazione che ha portato a una reciproca reinterpretazione musicale: i Virginiana Miller hanno rivisitato Pesci nell’acqua, mentre Canali ha realizzato una cover di Venere Nettuno Belvedere.

Produzione e collaborazioni

La produzione artistica dell’album è stata curata da Amerigo Verardi, figura di rilievo della scena indipendente italiana. La verità sul tennis vanta inoltre la partecipazione di due membri dei Baustelle, Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi, che hanno arricchito i cori di alcuni brani. Bianconi, insieme a Claudio Brasini, ha suonato la chitarra elettrica in tracce interpretate anche da Giada Monteleone e Fabio Cobelli, tra cui Se sei felice, Bella l’estate, Uki Zuki e Tre passi avanti. Bastreghi, oltre ai cori, ha contribuito con tastiera e organo Hammond.

Le tracce

Il disco è composto da dodici brani originali, scritti e musicati dai Virginiana Miller. Tra i titoli spiccano La verità sul tennis, Aerosol, Rimerende e Abitano la Terra, che mettono in evidenza la capacità della band di mescolare introspezione e intensità sonora. Con una durata complessiva di 46 minuti, l’album rappresenta un viaggio compatto ma variegato attraverso sonorità alternative e testi evocativi.

La formazione

La verità sul tennis ha visto la partecipazione della formazione classica dei Virginiana Miller, con Simone Lenzi alla voce, Antonio Bardi e Marco Casini alle chitarre, Daniele Catalucci al basso, Valerio Griselli a batteria e percussioni, e Giulio Pomponi a tastiere e pianoforte. Accanto a loro, i contributi di Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi hanno aggiunto ulteriori sfumature al sound dell’album.

Conclusione

La verità sul tennis segna un momento fondamentale nella storia dei Virginiana Miller, un’opera che consolida la loro identità musicale e testimonia l’importanza delle collaborazioni nella crescita artistica. Con questo disco, la band ha rafforzato il legame con la scena indipendente italiana e ha aperto nuove prospettive per il proprio percorso creativo. (La redazione)