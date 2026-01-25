Home ARTICOLI Stranger Things 5: la colonna sonora finale arriva su vinile esclusivo
Categorie: ARTICOLIMUSICANEWSSTREAMING

Stranger Things 5: la colonna sonora finale arriva su vinile esclusivo

La colonna sonora ufficiale della quinta stagione di Stranger Things celebra il finale epico della serie con un viaggio nostalgico nel 1987. Un vinile color fumo blu mare da collezione, con brani iconici che accompagnano la battaglia finale a Hawkins.

Pubblicato da
REDAZIONE
25 Gennaio 2026

Stranger Things 5

Netflix celebra l’epica conclusione di Stranger Things con la colonna sonora ufficiale della quinta stagione, un viaggio musicale nostalgico che riporta direttamente al 1987.

La colonna sonora della battaglia finale

La tracklist accompagna la resa dei conti a Hawkins con brani iconici che spaziano dal pop al rock, da Michael Jackson a David Bowie, fino a Iron Maiden e Pixies, creando un’atmosfera intensa e carica di memoria collettiva.

Disponibile anche su Amazon

Tracklist

Lato A
1) Rockin’ Robin – Michael Jackson (2:32)
2) I Think We’re Alone Now – Tiffany (3:43)
3) Fernando – ABBA (4:15)
4) Mr. Sandman – The Chordettes (2:22)
5) Pretty In Pink – The Psychedelic Furs (3:58)
6) Heroes – David Bowie (6:10)
Lato B
1) The Trooper – Iron Maiden (4:11)
2) Here Comes Your Man – Pixies (3:22)
3) Sh-Boom – The Chords (2:24)
4) Oh Yeah – Yello (3:05)
5) Human Cannonball – Butthole Surfers (3:51)
6) Heart and Soul – Floyd Cramer (2:14)
7) Sweet Jane – Cowboy Junkies (3:41)

Conclusione

Disponibile su vinile color fumo blu mare, la colonna sonora di Stranger Things 5 di presenta come un pezzo da collezione unico, pensato per i fan che vogliono rivivere l’ultimo capitolo della serie anche attraverso la musica. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 25 Gennaio 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
25 Gennaio 2026

Articoli recenti

10 dischi jazz da avere assolutamente in CD o vinile

25 Gennaio 2026

Highlights calcio Serie A: gol, parate e momenti salienti del campionato di calcio italiano

25 Gennaio 2026

Calciomercato news: novità, trattative concluse e in corso (ultime notizie)

25 Gennaio 2026

Classifica Spotify: le 50 canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

25 Gennaio 2026

Giulio Regeni -Tutto il male del mondo: il film sulla verità giudiziaria e la battaglia della famiglia

25 Gennaio 2026

Il fatto del giorno

25 Gennaio 2026