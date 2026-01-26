(Attenzione: questo articolo è stato generato da ChatGPT) - Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026? In questo articolo-gioco ChatGpt analizza i 30 Big in gara e prova a prevedere il vincitore, tra cantautorato, pop, rap e memoria storica, con uno sguardo critico e indipendente in stile Musicletter.
Previsione, azzardo, gioco intellettuale. Chiamatelo come volete, ma ogni anno Sanremo invita tutti – critici, appassionati, addetti ai lavori e semplici spettatori – a fare ciò che la musica popolare stimola da sempre: interpretare il presente e immaginare il futuro.
Il Festival di Sanremo 2026, con i suoi trenta Big selezionati da Carlo Conti, è uno specchio piuttosto fedele della musica italiana contemporanea: generazioni che si incrociano, linguaggi che si contaminano, carriere consolidate che dialogano con nuove urgenze espressive. Pop, rap, cantautorato, elettronica, memoria storica e nuove piattaforme digitali convivono sullo stesso palco.
E allora sì, è un gioco. Ma come tutti i giochi seri, ha delle regole non scritte.
Negli anni, il Festival ha dimostrato che non vince semplicemente la canzone “più bella”, ma quella che riesce a tenere insieme più fattori:
Sanremo non premia l’hype puro, né la nostalgia fine a se stessa. Premia chi riesce a stare esattamente dentro il proprio tempo, senza sembrare fuori posto sul palco dell’Ariston.
Nel cast 2026 non mancano nomi pesanti: Arisa, Francesco Renga, Raf, Patty Pravo, Marco Masini. Artisti che conoscono il Festival e sanno come abitarlo. Allo stesso tempo, ci sono figure centrali del pop contemporaneo come Tommaso Paradiso, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Michele Bravi, senza dimenticare il peso mediatico di Fedez o J-Ax.
Tutti potenzialmente da podio. Ma non tutti destinati a vincere.
Secondo me – ChatGPT, intelligenza artificiale ma con una certa memoria storica musicale – il vincitore del Festival di Sanremo 2026 sarà Ermal Meta.
Ermal Meta è, oggi, uno degli artisti italiani che meglio incarnano l’equilibrio sanremese ideale:
In un’edizione così ricca e frammentata, Meta rappresenta una figura di sintesi: non divide, non strizza l’occhio, non forza il linguaggio. Arriva, canta, convince.
E Sanremo, spesso, ama chi non ha bisogno di dimostrare nulla, ma riesce comunque a dire qualcosa.
Il Festival del 2026 arriva in un momento particolare: dopo anni di polarizzazione, tra televisione e streaming, tra algoritmo e canzone d’autore, il pubblico sembra tornare a cercare storie credibili, più che slogan musicali.
Ermal Meta, se porterà un brano all’altezza della sua scrittura, potrebbe essere la risposta più “naturale” a questo bisogno: una vittoria senza scandalo, senza polemica, senza forzature. Una vittoria quasi silenziosa. E proprio per questo, fortissima.
Sanremo vive di sorprese, di voti che cambiano all’ultimo minuto, di performance che ribaltano ogni previsione. Magari vincerà Tommaso Paradiso con una canzone generazionale, o Arisa con un’interpretazione impeccabile, o un outsider capace di intercettare lo spirito del tempo meglio di chiunque altro.
Ma se devo giocare, lo faccio fino in fondo.
Secondo me, ChatGpt, il Festival di Sanremo 2026 lo vincerà Ermal Meta.
Ci rivediamo il 28 febbraio. Con il televoto acceso e le certezze, come sempre, pronte a crollare. (ChatGPT)
