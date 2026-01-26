Iron Maiden: prime date del Run For Your Lives Tour 2026 e debutto a San Siro, Milano

Gli Iron Maiden tornano in Europa e nel mondo con un fitto programma di concerti per il 2026. La band, considerata una delle più influenti nella storia dell’heavy metal, si esibirà principalmente in festival e stadi, tra cui per la prima volta lo Stadio San Siro di Milano.

Il ritorno in Europa e il leggendario San Siro

Il 2026 vedrà gli Iron Maiden concentrarsi inizialmente sul territorio europeo. La band suonerà in diversi festival metal e in alcuni degli stadi più iconici del continente. Tra questi, lo Stadio San Siro di Milano, sede dell’AC Milan e dell’FC Internazionale, ospiterà per la prima volta un concerto heavy metal. Il concerto italiano si terrà il 17 giugno 2026, offrendo ai fan italiani l’occasione di celebrare i 50 anni di carriera della band con una scaletta che spazia dall’album di debutto Iron Maiden del 1980 fino a Fear Of The Dark del 1992.

Run For Your Lives Tour: numeri e aspettative

Il “Run For Your Lives Tour” ha già registrato numeri impressionanti nella prima parte della tournée. La band ha venduto quasi tutti i biglietti disponibili, con oltre un milione di fan presenti ai concerti. Simon Dawson tornerà a ricoprire il ruolo di batterista, contribuendo al successo dello spettacolo, considerato dagli stessi membri della band tra i migliori mai realizzati.

Il manager Rod Smallwood ha sottolineato l’entusiasmo della band per l’energia dei fan e la risposta positiva dei media, confermando che la seconda tappa europea offrirà spettacoli indimenticabili in festival e stadi selezionati.

L’impegno dei fan e le regole dei concerti

Per migliorare l’esperienza dal vivo, gli Iron Maiden hanno chiesto ai fan di limitare l’uso dei telefoni cellulari durante i concerti, in particolare nelle aree in piedi davanti al palco. La maggior parte dei fan ha rispettato questa indicazione, contribuendo a creare un’atmosfera più coinvolgente e intensa.

Prospettive globali e pausa nel 2027

Dopo l’Europa, la band annuncerà nuove date internazionali per il 2026, coprendo quante più città possibili prima della pausa della tournée prevista nel 2027. Gli Iron Maiden, con oltre 130 milioni di copie vendute e più di 2400 concerti in tutto il mondo, continuano a confermare il loro ruolo di punto di riferimento nell’heavy metal globale.

Conclusioni

Il Run For Your Lives Tour 2026 rappresenta un’occasione unica per vivere dal vivo la musica degli Iron Maiden, tra spettacoli in festival storici e la prima esibizione heavy metal a San Siro. La band si conferma così protagonista indiscussa della scena metal mondiale, con una produzione live che unisce storia, energia e grande coinvolgimento dei fan. (La redazione)