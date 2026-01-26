Il disco in evidenza: Sandinista!, 1980, The Clash

Sandinista!, quarto album dei Clash, pubblicato il 12 dicembre 1980, rappresenta un punto di svolta nella carriera della storica rock band inglese. Triplo LP al debutto e successivamente doppio CD, l’album si distingue per la sua complessità musicale e per le contaminazioni con jazz, dub, reggae, ska e rockabilly, soprattutto nel terzo disco. Registrato tra Londra e New York, Sandinista! segna anche la prima collaborazione ufficiale di tutti e quattro i membri della band nella scrittura dei brani.

Contesto e ispirazioni

Il titolo dell’album trae origine dall’organizzazione dei guerriglieri nicaraguensi, i sandinisti, protagonisti della caduta del presidente Anastasio Somoza Debayle l’anno precedente. La scelta del nome fu inoltre influenzata dal tentativo dell’allora premier Margaret Thatcher di vietare il termine. Pur essendo oggi considerato un capolavoro del rock per la sua sperimentazione e varietà di generi, all’epoca l’album ricevette recensioni contrastanti e suscitò qualche delusione tra i fan più legati al punk classico. Gli ospiti dell’album includono Mikey Dread, produttore, cantante e dj giamaicano, Ellen Foley, all’epoca fidanzata di Mick Jones, e Tymon Dogg, violinista e autore di Lose This Skin, che in seguito farà parte dei Mescaleros di Joe Strummer.

I singoli e la sperimentazione musicale

Tra i singoli estratti in Inghilterra troviamo The Call Up, Hitsville U.K. e The Magnificent Seven, quest’ultimo considerato il primo pezzo rap inglese eseguito da un gruppo di bianchi. L’album mostra un uso innovativo del dub e del reggae, tecniche di flusso di coscienza e influenze funk e calypso.

The Magnificent Seven

La canzone nasce dall’incontro dei The Clash con i primi artisti hip hop di New York, come i Sugarhill Gang e Grandmaster Flash. La linea di basso funky, suonata da Norman Watt-Roy dei Blockheads, costituisce la struttura centrale del brano, che affronta temi legati al lavoro, al consumismo e ai media.

Hitsville U.K.

Il brano, con influenze gospel e soul, mette a confronto le piccole etichette indipendenti britanniche con le major musicali. La parte vocale è affidata a Ellen Foley, che accompagna Mick Jones in un testo critico verso le manipolazioni delle classifiche.

Ivan Meets G.I. Joe e The Leader

Ivan Meets G.I. Joe, cantata da Topper Headon, descrive in chiave surreale l’incontro tra un soldato americano e uno sovietico nello Studio 54 di New York. The Leader affronta invece il tema dell’abuso di potere e della manipolazione politica, ispirandosi a scandali reali e controversi della società inglese.

Altri brani chiave

Something About England esplora il vaudeville e il music-hall, con una sezione di fiati e piano suonato da Mick Jones .

. Rebel Waltz propone un tempo in tre quarti, insolito per il rock, e riflette sul ciclo della guerra e della speranza.

The Crooked Beat, scritto da Paul Simonon , combina dub e jazz in un brano dalle atmosfere malinconiche.

, combina dub e jazz in un brano dalle atmosfere malinconiche. Somebody Got Murdered trae ispirazione da fatti di cronaca londinese e segna l’inizio della collaborazione con Mickey Dread .

. Lightning Strikes (Not Once But Twice) anticipa gli esperimenti hip hop dei Clash e si basa su una linea di basso slap di Paul Simonon .

. Washington Bullets è un brano reggae politico che racconta la storia imperialista di Cuba, Nicaragua e Cile, criticando sia gli Stati Uniti che i regimi comunisti.

Il terzo disco: sperimentazione e dub

Il terzo disco è il più sperimentale, includendo brani come Lose This Skin di Tymon Dogg, Charlie Don’t Surf, influenzata dal film Apocalypse Now, e versioni dub come Living in Fame e Version Pardner. Questi pezzi mostrano la capacità dei The Clash di innovare la musica rock, incorporando strumenti insoliti e arrangiamenti complessi.

L’eredità di Sandinista!

Sandinista! resta uno degli album più ambiziosi e sperimentali dei Clash, simbolo di contaminazioni musicali e testi socialmente impegnati. Nonostante le critiche iniziali, oggi è considerato un punto di riferimento per il rock del XX secolo e per la fusione tra punk, reggae, funk e jazz. La pubblicazione in vinile e CD ha reso l’album accessibile a generazioni di fan e musicisti, confermando l’influenza duratura della band sulla musica contemporanea. (La redazione)

