Italia: concerti e festival 2026

Concerti e festival in programma Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy Tommy Emmanuel at Teatro Duse Bologna (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy Dardust at Teatro dal Verme (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Dardust at Teatro dal Verme (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Ministri at SanbàPolis (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy Fantastic Negrito at Blue Note Milano (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Blue Note Milano, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy

live venerdì 30 gennaio 2026 – Blue Note Milano, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy Tommy Emmanuel at Teatro dal Verme (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan ENSI and Numa Crew at Circolo Magnolia (Estivo) (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live venerdì 30 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 Alice at Teatro Nuovo (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, 52, 44121, Ferrara, Ita

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, 52, 44121, Ferrara, Ita Enrico Nigiotti at Teatro Alfieri (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Alfieri, Via Leon Grandi, 16, 14100, Asti, Italy

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Alfieri, Via Leon Grandi, 16, 14100, Asti, Italy Dardust at Teatro dal Verme (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Enrico Nigiotti at Teatro Alessandrino (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria

live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria Guè at Fabrique (01 Feb 26) live domenica 1 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live domenica 1 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Davide Van De Sfroos and Folkestra at Teatro dal Verme (01 Feb 26) live domenica 1 febbraio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live domenica 1 febbraio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Enrico Nigiotti at Teatro Fraschini (01 Feb 26) live domenica 1 febbraio 2026 – Teatro Fraschini, Via Strada Nuova, 136, 27100, Pavia, Italy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy Tommy Emmanuel at Teatro Duse Bologna (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy Dardust at Teatro dal Verme (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Dardust at Teatro dal Verme (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Ministri at SanbàPolis (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy Fantastic Negrito at Blue Note Milano (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Blue Note Milano, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy

live venerdì 30 gennaio 2026 – Blue Note Milano, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy Tommy Emmanuel at Teatro dal Verme (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan ENSI and Numa Crew at Circolo Magnolia (Estivo) (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live venerdì 30 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 Alice at Teatro Nuovo (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, 52, 44121, Ferrara, Ita

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, 52, 44121, Ferrara, Ita Enrico Nigiotti at Teatro Alfieri (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Alfieri, Via Leon Grandi, 16, 14100, Asti, Italy

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Alfieri, Via Leon Grandi, 16, 14100, Asti, Italy Dardust at Teatro dal Verme (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Enrico Nigiotti at Teatro Alessandrino (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria

live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria Guè at Fabrique (01 Feb 26) live domenica 1 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live domenica 1 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Davide Van De Sfroos and Folkestra at Teatro dal Verme (01 Feb 26) live domenica 1 febbraio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live domenica 1 febbraio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Enrico Nigiotti at Teatro Fraschini (01 Feb 26) live domenica 1 febbraio 2026 – Teatro Fraschini, Via Strada Nuova, 136, 27100, Pavia, Italy

Concerti di gennaio 2026 Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy Tommy Emmanuel at Teatro Duse Bologna (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy Dardust at Teatro dal Verme (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Dardust at Teatro dal Verme (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Ministri at SanbàPolis (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy

live giovedì 29 gennaio 2026 – SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy Fantastic Negrito at Blue Note Milano (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Blue Note Milano, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy

live venerdì 30 gennaio 2026 – Blue Note Milano, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy Tommy Emmanuel at Teatro dal Verme (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan ENSI and Numa Crew at Circolo Magnolia (Estivo) (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live venerdì 30 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 Alice at Teatro Nuovo (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, 52, 44121, Ferrara, Ita

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, 52, 44121, Ferrara, Ita Enrico Nigiotti at Teatro Alfieri (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Alfieri, Via Leon Grandi, 16, 14100, Asti, Italy

live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Alfieri, Via Leon Grandi, 16, 14100, Asti, Italy Dardust at Teatro dal Verme (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Enrico Nigiotti at Teatro Alessandrino (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)