Stranger Things 5: la colonna sonora finale arriva su vinile esclusivo

Netflix celebra l’epica conclusione di Stranger Things con la colonna sonora ufficiale della quinta stagione, un viaggio musicale nostalgico che riporta direttamente al 1987.
La tracklist accompagna la resa dei conti a Hawkins con brani iconici che spaziano dal pop al rock, da Michael Jackson a David Bowie, fino a Iron Maiden e Pixies, creando un’atmosfera intensa e carica di memoria collettiva.
|Lato A
|1) Rockin’ Robin – Michael Jackson (2:32)
|2) I Think We’re Alone Now – Tiffany (3:43)
|3) Fernando – ABBA (4:15)
|4) Mr. Sandman – The Chordettes (2:22)
|5) Pretty In Pink – The Psychedelic Furs (3:58)
|6) Heroes – David Bowie (6:10)
|Lato B
|1) The Trooper – Iron Maiden (4:11)
|2) Here Comes Your Man – Pixies (3:22)
|3) Sh-Boom – The Chords (2:24)
|4) Oh Yeah – Yello (3:05)
|5) Human Cannonball – Butthole Surfers (3:51)
|6) Heart and Soul – Floyd Cramer (2:14)
|7) Sweet Jane – Cowboy Junkies (3:41)
Disponibile su vinile color fumo blu mare, la colonna sonora di Stranger Things 5 di presenta come un pezzo da collezione unico, pensato per i fan che vogliono rivivere l’ultimo capitolo della serie anche attraverso la musica. (La redazione)
