Il disco in evidenza: Nothing’s About to Happen to Me, 2026, Mitski

Nothing’s About to Happen to Me segna il ritorno discografico di Mitski dopo il grande successo di The Land Is Inhospitable and So Are We del 2023. L’album prosegue il percorso musicale intrapreso nel lavoro precedente, mantenendo la stessa live band e arrangiamenti d’ensemble, ma ampliando la narrazione sonora con nuove tensioni emotive. Tutte le canzoni sono scritte da Mitski, che interpreta anche tutte le voci. Il disco è prodotto e ingegnerizzato da Patrick Hyland e masterizzato da Bob Weston. Le parti orchestrali sono state registrate ai Sunset Sound e ai TTG Studios, con arrangiamenti e direzione di Drew Erickson e ingegneria di Michael Harris.

Where’s My Phone?, primo singolo e video

Il primo singolo Where’s My Phone? rappresenta un ritorno all’alternative rock distorto e abrasivo che aveva caratterizzato alcune fasi precedenti della carriera dell’artista. Il brano suggerisce la varietà di suoni e l’energia che attraversano l’intero album. Il video ufficiale, diretto da Noel Paul, è un racconto visivo emotivamente caleidoscopico. Ispirato al romanzo We Have Always Lived in the Castle di Shirley Jackson, utilizza uno stile di regia giocoso e primitivo. Mitski interpreta una donna paranoica che tenta di proteggere la sorella all’interno di una casa gotica, mentre una sequenza di intrusi, minacciosi o apparentemente amichevoli, porta progressivamente al caos.

Narrazione, personaggi e immaginario

Nothing’s About to Happen to Me si sviluppa come una narrazione ricca e coerente, sostenuta da band e orchestra. Il personaggio centrale è una donna solitaria che vive in una casa disordinata. All’esterno è vista come una deviante, mentre all’interno trova uno spazio di libertà. Questo contrasto diventa il motore emotivo del disco, che alterna intimità e tensione, controllo e disfacimento. La copertina dell’album è un dipinto di Marc Burkhardt, elemento che rafforza l’identità visiva del progetto.

Un percorso artistico riconosciuto

Mitski ha pubblicato sette album, quattro dei quali certificati oro. Il singolo My Love Mine All Mine ha ottenuto un successo globale, raggiungendo quasi due miliardi di ascolti su Spotify ed è stato disco d’oro anche in Italia. L’artista ha collaborato con numerosi musicisti, scrivendo due brani per l’ultimo album di Florence and the Machine e lavorando con David Byrne e Son Lux per This Is A Life, canzone candidata all’Oscar tratta dal film Everything Everywhere All at Once. I suoi live show sono stati descritti come esperienze altamente stilizzate e ipnotiche, capaci di unire movimento, musica e messa in scena. Nell’ottobre 2025 il film concerto Mitski: The Land è stato proiettato in oltre 600 cinema in 30 paesi, insieme alla pubblicazione di The Land: The Live Album.

Tracklist ufficiale

In a Lake Where’s My Phone? Cats If I Leave Dead Women Instead of Here I’ll Change for You Rules That White Cat Charon’s Obol Lightning

Conclusione

Nothing’s About to Happen to Me si presenta come un nuovo capitolo centrale nella discografia di Mitski, capace di unire continuità e rinnovamento. Tra ritorni sonori, orchestrazioni e una forte componente narrativa, l’album conferma l’artista americana come una delle voci più riconoscibili e complesse dell’indie rock contemporaneo. (La redazione)

