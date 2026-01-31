Fantastic Negrito torna in Italia nell’estate 2026 con due concerti speciali

Fantastic Negrito e la sua band torneranno in Italia nell’estate 2026 per due appuntamenti attesi, inseriti in contesti musicali di primo piano. Le date confermano il forte legame tra l’artista e il pubblico italiano, che negli anni ha riconosciuto la forza espressiva e l’autenticità della sua musica dal vivo.

Le date italiane dell’estate 2026

Il tour estivo farà tappa in due città simbolo della musica live.

Sabato 4 luglio 2026 Fantastic Negrito salirà sul palco del Pistoia Blues, in Piazza Duomo. La serata vedrà la presenza di Eric Steckel come ospite speciale in apertura, arricchendo il programma con un ulteriore elemento di interesse artistico.

Mercoledì 29 luglio 2026 il concerto è in programma al Roma Summer Fest / Summertime, nella cornice della Casa del Jazz, spazio che negli anni si è affermato come riferimento per la musica di qualità nella capitale.

Un percorso artistico tra cadute e rinascite

Nato Xavier Amin Dphrepaulezz, Fantastic Negrito è oggi riconosciuto come una delle voci più sincere e potenti del panorama musicale contemporaneo. Il suo percorso personale e artistico, segnato da difficoltà e ripartenze, ha dato forma a uno stile inconfondibile che intreccia blues, rock, funk, soul e radici afroamericane.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto tre Grammy consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, grazie a The Last Days of Oakland, Please Don’t Be Dead e Have You Lost Your Mind Yet?. Un riconoscimento che testimonia la solidità e la continuità della sua visione musicale.

Son of a Broken Man, un capitolo centrale della discografia

Pubblicato nell’ottobre 2024 tramite l’etichetta indipendente Storefront Records, Son of a Broken Man rappresenta una tappa cruciale nella discografia di Fantastic Negrito. L’album affronta in modo diretto e autobiografico il rapporto padre-figlio, il conflitto interiore e la ricerca della propria identità.

Il singolo Undefeated Eyes, presentato come primo estratto, vede la partecipazione di Sting e conferma l’attitudine dell’artista verso collaborazioni aperte e dialoghi musicali inattesi. Il disco si muove tra vulnerabilità emotiva ed esplosioni ritmiche, alternando ballate intense, riff incisivi e soluzioni armoniche che riflettono il linguaggio ormai maturo di Negrito.

Una dimensione live sempre centrale

Le due date italiane del 2026 offriranno l’occasione di ascoltare dal vivo un repertorio che attraversa l’intera carriera dell’artista, con particolare attenzione ai brani più recenti. Il concerto resta il luogo privilegiato in cui la musica di Fantastic Negrito trova la sua massima espressione, grazie a un impatto sonoro diretto e a una forte carica emotiva.

Conclusione

Il ritorno di Fantastic Negrito in Italia nell’estate 2026 si preannuncia come uno dei momenti più significativi della stagione live. Due contesti diversi, Pistoia e Roma, accoglieranno un artista che ha trasformato la propria storia personale in una voce musicale riconoscibile e profonda, capace di parlare a pubblici diversi senza perdere autenticità. (La redazione)