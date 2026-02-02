10 dischi di musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

La musica elettronica non è un genere, ma un linguaggio in continua evoluzione. Dalle prime sperimentazioni con i sintetizzatori negli anni Settanta fino alle derive più emotive e urbane degli anni Duemila, alcuni dischi hanno segnato svolte decisive, influenzando intere generazioni di artisti e ascoltatori. Questa selezione di 10 album fondamentali non è solo una lista di classici, ma una guida per capire come l’elettronica abbia cambiato il modo di produrre, ascoltare e vivere la musica. Un punto di partenza essenziale per chi vuole approfondire, con questa prima parte, la sua storia.

PRIMA PARTE

Kraftwerk ★ Trans-Europe Express (1977)

Giorgio Moroder ★ From Here to Eternity (1977)

Brian Eno ★ Music for Airports (1978)

Yellow Magic Orchestra ★ Solid State Survivor (1979)

Derrick May ★ Innovator (1996)

Aphex Twin ★ Selected Ambient Works 85–92 (1992)

The Orb ★ Adventures Beyond the Ultraworld (1991)

Autechre ★ Tri Repetae (1995)

Daft Punk – Homework (1997)

Burial ★ Untrue (2007)

Conclusione

Questi dischi non rappresentano solo tappe storiche, ma diversi modi di immaginare il futuro attraverso il suono. Ascoltarli oggi significa capire da dove nasce la musica elettronica contemporanea e perché continua a reinventarsi. Che tu sia un collezionista o un semplice curioso, sono opere che restano vive, attuali e indispensabili. (La redazione)



