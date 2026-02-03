Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse

Il calciomercato è in qualche modo sempre al centro dell’attenzione degli appassionati di calcio. Un’attività fatta di trattative serrate, colpi di scena e operazioni che possono cambiare il volto delle squadre. Dietro le notizie e i rumors che animano le cronache sportive, si nasconde un sistema complesso e regolamentato, con una lunga storia alle spalle.

LE ULTIMISSE SUL CALCIOMERCATO

Le diverse tipologie di trasferimento: come funziona il mercato dei calciatori

Il calciomercato professionistico prevede diverse modalità di trasferimento di un calciatore da un club all’altro. La formula più conosciuta è quella del trasferimento a titolo definitivo, in cui una società acquisisce il cartellino del giocatore dietro pagamento di una somma stabilita con la controparte. Un’altra modalità molto diffusa è il prestito, ossia un trasferimento temporaneo, solitamente per sei mesi o un anno, con la possibilità per la società acquirente di riscattare il calciatore a titolo definitivo a fine periodo.

Fino al 2015, nel calcio italiano e sudamericano esisteva anche la compartecipazione (o “comproprietà”), una formula peculiare che consentiva a due club di detenere congiuntamente il cartellino di un giocatore. Alla fine del periodo di compartecipazione, se le due società non trovavano un accordo sul futuro del calciatore, si ricorreva ad un’asta con offerte in busta chiusa.

Le sessioni ufficiali: quando si può trattare

Le società calcistiche europee, incluse quelle italiane, possono concludere operazioni di mercato esclusivamente durante due finestre ufficiali: la sessione estiva, che si svolge dal 1º luglio al 1º settembre, e la sessione invernale, attiva dal 1º gennaio al 1º febbraio. In passato, però, le date erano diverse: fino alla fine del ventesimo secolo, ad esempio, la finestra invernale era fissata dal 1º ottobre al 1º dicembre.

Guardando ancora più indietro nel tempo, nei primi decenni del Novecento il sistema italiano prevedeva le cosiddette liste di trasferimento: elenchi ufficiali dei calciatori autorizzati a cambiare squadra nella stagione successiva. Solo i nomi inseriti in queste liste potevano essere oggetto di trattative.

Negli ultimi anni, il tema delle date di mercato è stato spesso oggetto di discussione. In particolare, la decisione della FIGC nel 2018 di chiudere il mercato estivo prima dell’inizio del campionato rappresentò un importante tentativo di limitare i disagi per allenatori e dirigenti, costretti spesso a lavorare con rose incomplete a stagione già iniziata. Tuttavia, questa misura durò solo un anno, con un ritorno alla tradizione già dal 2019.

Ultimissime dal mercato: trattative calde e colpi in arrivo

Il calciomercato italiano sta vivendo, come sempre, settimane frenetiche. Le società di Serie A e Serie B sono attive su più fronti: c’è chi cerca il colpo da novanta per rinforzare la rosa, chi punta su giovani promesse e chi, invece, si affida alla formula del prestito per completare l’organico.

Le trattative più discusse riguardano soprattutto i grandi club, che stanno muovendosi tra acquisti a titolo definitivo e operazioni temporanee con diritto di riscatto. Il rispetto del fair play finanziario, introdotto dalla UEFA negli anni Duemiladieci per limitare gli eccessi economici, rappresenta un ulteriore fattore di equilibrio: oggi più che mai, le società devono fare i conti con bilanci sostenibili e strategie di lungo termine.

A rendere ancora più imprevedibile questa sessione di mercato, come sempre, è la possibilità di colpi last minute, possibili fino alle 23:59 dell’ultimo giorno utile. Non resta che attendere per scoprire quali saranno i nuovi protagonisti della prossima stagione calcistica. (La redazione)