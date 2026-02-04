Milano Cortina 2026: news e aggiornamenti in tempo reale

I XXV Giochi olimpici invernali, noti ufficialmente come Milano Cortina 2026, si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 in Italia. L’evento rappresenta una novità assoluta nella storia dei Giochi olimpici, poiché sarà la prima edizione con due città ospitanti ufficiali, Milano e Cortina d’Ampezzo, affiancate da altre sedi di gara distribuite sul territorio nazionale.

Le competizioni si terranno, oltre che nelle due città principali, anche a Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva e Tesero, coinvolgendo diverse regioni italiane.

Un’edizione storica per l’Italia olimpica

Milano Cortina 2026 sarà la terza edizione dei Giochi olimpici invernali ospitata in Italia, dopo Cortina d’Ampezzo 1956 e Torino 2006, e la quarta complessiva includendo i Giochi estivi di Roma 1960.

L’edizione del 2026 segna anche un altro primato: sarà la seconda nella storia in cui cerimonia di apertura e cerimonia di chiusura si svolgeranno in due sedi differenti, dopo Sarajevo 1984.

Con questi Giochi, Cortina d’Ampezzo diventerà la quarta città al mondo ad aver ospitato i Giochi olimpici invernali almeno due volte, dopo Sankt Moritz, Lake Placid e Innsbruck.

L’assegnazione dei Giochi e il percorso della candidatura

La candidatura congiunta di Milano e Cortina d’Ampezzo fu presentata ufficialmente al Comitato Olimpico Internazionale il 1º ottobre 2018 dal CONI, con il sostegno del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

L’assegnazione dei XXV Giochi olimpici invernali avvenne il 24 giugno 2019, durante il 134º Congresso del CIO tenutosi a Losanna. La proposta italiana prevalse sulla candidatura Stoccolma-Åre, ottenendo la maggioranza assoluta dei voti.

Con questa decisione, l’Italia ha ricevuto per la sesta volta l’assegnazione di un evento olimpico, anche se Milano Cortina 2026 rappresenterà la quarta edizione effettivamente disputata sul territorio nazionale.

Cerimonia di passaggio e programma sportivo

Il 20 febbraio 2022, durante la cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022, si è svolto il tradizionale passaggio di consegne. La bandiera olimpica è stata affidata ai sindaci di Milano e Cortina d’Ampezzo, con una sezione artistica dedicata all’Italia intitolata “Duality, Together”.

Ai Giochi parteciperanno 92 nazioni. Benin, Emirati Arabi Uniti e Guinea-Bissau prenderanno parte per la prima volta ai Giochi olimpici invernali. A causa del conflitto iniziato nel 2022, Russia e Bielorussia gareggeranno con atleti neutrali.

Il programma sportivo, approvato dal CIO, prevede 116 competizioni in 16 sport, stabilendo un nuovo record per i Giochi invernali. Rispetto all’edizione precedente, viene introdotto lo sci alpinismo, mentre il numero totale delle gare aumenta da 109 a 116.

Conclusione: Milano Cortina 2026 nel contesto olimpico

Milano Cortina 2026 rappresenta un’edizione unica nella storia dei Giochi olimpici invernali, sia per la struttura organizzativa con due città ospitanti, sia per il numero record di discipline e competizioni. L’evento consolida il ruolo dell’Italia nel panorama olimpico internazionale e segna una tappa significativa nella storia dello sport invernale. (La redazione)