Frida: il tour 2026 dell’artista italiana

Frida porta la sua musica in tour nelle principali città italiane dal 7 febbraio. Uno spettacolo che unisce grandi classici italiani e internazionali a brani originali, con un sound contemporaneo tra pop, jazz e musica d’autore.

5 Febbraio 2026

Frida (press photo)

Frida porta la sua musica in tour nelle principali città italiane con uno spettacolo che unisce interpretazioni di grandi classici della musica italiana e internazionale a brani originali scritti e composti da lei. Il tour prende il via dal 7 febbraio 2026 e attraversa teatri e sale da concerto di grande rilievo, proponendo un percorso musicale personale, coerente e contemporaneo.

Date e tappe del tour 2026 di Frida

Il tour di Frida si sviluppa in diverse città italiane, toccando contesti artistici e culturali eterogenei. La prima data è sabato 7 febbraio all’Abbazia di Montecassino, seguita da un calendario articolato che prosegue per tutto il mese di marzo.

Le tappe del 2026:

  • 7 febbraio all’Abbazia di Montecassino
  • 28 febbraio al Trianon Viviani di Napoli
  • 4 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma
  • 5 marzo al Blue Note di Milano
  • 7 marzo all’Auditorium Lo Squero di Venezia
  • 8 marzo alla Sala del Carmine di Massa Lombarda
  • 14 marzo al Teatro Fusco di Taranto
  • 21 marzo al Teatro Rossini di Gioia del Colle
  • 22 marzo al Teatro Curci di Barletta
  • 23 marzo al Teatro Virgola di Polignano

Un itinerario che accompagna il pubblico lungo un racconto musicale costruito con cura e coerenza.

Frida: formazione e identità musicale

Cantante e pianista, figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni, Frida è cresciuta immersa nella musica, sviluppando fin da giovanissima una solida formazione. Il suo percorso artistico si distingue per sensibilità personale, equilibrio tra tecnica ed espressione emotiva, e una naturale capacità interpretativa. La sua proposta musicale attraversa pop, jazz e musica d’autore, con richiami alla musica classica, arrangiamenti articolati e suggestioni elettroniche arricchite da effetti vocali. Ogni brano del repertorio rappresenta una tappa del suo cammino musicale, dai primi ascolti alle influenze più recenti.

Il concerto: repertorio e sound dal vivo

Il concerto di Frida si configura come un vero itinerario musicale, che include brani come You’ve Got a Friend di Carole King e Futura di Lucio Dalla, passando per Back to Black di Amy Winehouse e There You’ll Be di Faith Hill. Trovano spazio anche le atmosfere poetiche di Battiato, Paolo Conte e Leonard Cohen, con una interpretazione intensa di Hallelujah. Sul palco, Frida è affiancata dal musicista britannico Mark Glentworth. Insieme costruiscono un sound contemporaneo grazie all’uso di pianoforte elettrico, vibrafono e altri strumenti ed effetti, che ampliano la gamma timbrica e l’impatto emotivo dello spettacolo. La voce di Frida, delicata ma potente, si muove con naturalezza tra registri e atmosfere diverse.

Un percorso musicale che lascia traccia

Il tour di Frida è più di una semplice esibizione dal vivo: è un racconto musicale e umano che riflette un’identità artistica già matura. Negli anni, nonostante la giovane età, Frida ha calcato palchi importanti, inclusi contesti istituzionali come il Quirinale in occasione della Festa della Repubblica e gli Internazionali d’Italia di Roma, confermando una presenza scenica solida e una forte capacità comunicativa.

5 Febbraio 2026

