Notizie sul Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 rappresenta una tappa significativa nella storia della manifestazione. La settantaseiesima edizione si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026, sotto la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini. L’evento coinvolgerà trentaquattro artisti e proporrà un programma articolato tra competizione musicale, ospiti e iniziative collaterali, con un’attenzione particolare alla regolarità istituzionale.

Il Festival è programmato a fine febbraio per evitare sovrapposizioni con i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina. Tutte le serate si svolgeranno al Teatro Ariston, confermando la sede storica. Carlo Conti guiderà l’edizione nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, mentre Laura Pausini sarà presenza stabile durante le cinque serate.

Artisti in gara e sezioni

L’edizione 2026 vede la partecipazione di trentaquattro artisti, suddivisi in due sezioni:

Sezione Campioni

Trenta artisti presentano brani inediti, tra cui: Arisa con Magica favola, Ermal Meta con Stella stellina, Malika Ayane con Animali notturni, Patty Pravo con Opera, Raf con Ora e per sempre e Tommaso Paradiso con I romantici. Il vincitore avrà diritto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna.

Sezione Nuove proposte

Quattro artisti emergenti partecipano grazie a Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025, con brani già presentati nelle rispettive competizioni, come Mattone di Angelica Bove e Laguna di Nicolò Filippucci.

Organizzazione e programma delle serate

L’edizione 2026 segue una fase istituzionale complessa. Il TAR della Liguria e il Consiglio di Stato hanno confermato l’obbligo di un bando pubblico per l’organizzazione. La Rai è risultata unica emittente candidata e ha garantito lo svolgimento del Festival fino al 2028.

Programma delle serate:

Prima serata: esibizione di tutti i Campioni; votazioni giuria stampa, TV e Web.

esibizione di tutti i Campioni; votazioni giuria stampa, TV e Web. Seconda serata: le Nuove proposte si sfidano; quindici Campioni si esibiscono; voto misto.

le Nuove proposte si sfidano; quindici Campioni si esibiscono; voto misto. Terza serata: i restanti quindici Campioni; finale delle Nuove proposte con voto misto.

i restanti quindici Campioni; finale delle Nuove proposte con voto misto. Quarta serata – Cover: tutti i Campioni reinterpretano brani italiani o internazionali; classifica separata.

tutti i Campioni reinterpretano brani italiani o internazionali; classifica separata. Quinta serata – Finale: votazione finale dei Campioni per decretare il vincitore del Festival.

Ospiti e appuntamenti collaterali comprendono Max Pezzali in collegamento dalla Costa Toscana, il PrimaFestival dal 21 al 28 febbraio condotto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, e il DopoFestival dal 24 al 27 febbraio con Nicola Savino, Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi.

Conclusione: un’edizione tra tradizione e transizione

Il Festival di Sanremo 2026 rappresenta un equilibrio tra continuità artistica e cambiamenti organizzativi. La conferma delle date, il ritorno di Carlo Conti e la regolarità istituzionale garantiscono una manifestazione solida, centrale nel panorama musicale italiano e pronta a consolidare il proprio ruolo anche a livello internazionale. (La redazione)