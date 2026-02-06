Home ARTICOLI 25 aprile 1945, il remix di Musicletter.it
25 aprile 1945, il remix di Musicletter.it

Ascolta il remix di Musicletter.it che celebra la Festa della liberazione d'Italia dal nazi-fascismo del 25 aprile 1945 con la voce di Sandro Pertini e "Sunshine Memory", traccia royalty free proveniente da Clipchamp.

Comizio di Sandro Pertini del primo maggio 1945 a Milano - Almanacco socialista 1976

In occasione della Festa della Liberazione d’Italia dal nazi-fascismo, Musicletter.it presenta un progetto audio-visivo che unisce memoria storica, musica e parole simbolo della Resistenza. Al centro dell’opera, la voce e le parole di Sandro Pertini, pronunciate a Milano il 25 aprile 1945, in uno dei momenti più significativi della storia italiana.

Una traccia royalty free

Il brano utilizza come base sonora “Sunshine Memory”, traccia royalty free proveniente da Clipchamp, creando un contrasto emotivo tra la dolcezza musicale e la forza del messaggio politico e civile. La produzione è curata da Musicletter.it, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura musicale e della memoria collettiva.

Le parole di Sandro Pertini

Le parole, tratte dal celebre appello di Pertini ai cittadini e ai lavoratori, rievocano lo sciopero generale contro l’occupazione tedesca e la guerra fascista, un invito diretto alla scelta tra resa e libertà. Parole che ancora oggi risuonano con potenza, ricordando il valore della partecipazione, della democrazia, della resistenza.

Una foto storica

A completare il progetto, una foto storica del comizio di Sandro Pertini del 1º maggio 1945 a Milano, tratta dall’Almanacco Socialista 1976, che restituisce visivamente l’intensità di quei giorni decisivi. Questo omaggio rappresenta non solo un tributo alla Liberazione d’Italia, ma anche un richiamo attuale alla responsabilità civile, alla memoria storica e al ruolo della cultura come strumento di consapevolezza. (La redazione)

