Festival di Sanremo 2026: ecco chi sono i 30 big in gara

L’attesa è finita e il panorama della musica italiana si prepara per la kermesse più importante dell’anno. Carlo Conti, come da tradizione, ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi dei 30 Big in gara al 76° Festival di Sanremo.

La lista dei Campioni (che include Tommaso Paradiso, Chiello, Arisa, Fedez e Marco Masini, J-Ax, Patty Pravo e molti altri) rappresenta un mix esplosivo di generazioni e generi, spaziando dal cantautorato più classico al pop, dal rap/trap più attuale fino all’indie, promettendo cinque serate di grande spettacolo. Al cast si aggiungeranno, come di consueto, gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

Di seguito, la panoramica completa e la scheda concisa di ciascuno dei 30 Big in gara al Festival della Canzone Italiana 2026.

1. Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso

Pop, Indie pop, Synth pop

È stato il frontman e autore principale dei Thegiornalisti (2009-2019). Dopo lo scioglimento, ha intrapreso una fortunata carriera solista, confermandosi come uno dei cantautori pop più popolari, noto per brani che evocano la nostalgia degli anni ’80/’90.

2. Chiello

Rocco Modello

Trap, Emo rap, Indie pop

Ha iniziato a rappare da adolescente. È diventato noto come membro del collettivo trap FSK Satellite (dal 2017 al 2020), con cui ha pubblicato due album di successo. Dopo lo scioglimento, ha intrapreso una carriera solista più introspettiva e vicina all’emo rap e all’indie.

3. Serena Brancale

Serena Brancale

Jazz, Soul, R&B, Elettronica

Cantautrice e polistrumentista pugliese, si è distinta per il suo stile sofisticato che fonde jazz, soul e sonorità elettroniche. Ha partecipato al Festival di Sanremo (2015) nella sezione Nuove Proposte.

4. Fulminacci

Filippo Utinacci

Cantautorato, Indie pop, Pop rock

Cantautore romano emerso nel 2019 con l’album di debutto La Vita Veramente, che gli ha valso il Premio Tenco per l’Opera Prima. Apprezzato per la sua originalità lirica e ironica, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2021.

5. Ditonellapiaga

Margherita Carducci

Pop, Elettronica, New Wave

Cantautrice e musicista dallo stile eclettico e camaleontico. Ha ottenuto notorietà partecipando al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Donatella Rettore con il brano Chimica, certificato disco di platino.

6. Fedez & Masini (Fedez menzionato)

Federico Leonardo Lucia

Hip Hop, Pop Rap

Rapper, cantautore e produttore discografico. Uno dei personaggi più influenti della scena musicale e mediatica italiana, noto per successi multiplatino, l’attività imprenditoriale e la partecipazione come giudice in X Factor.

Marco Masini

Marco Masini è un cantautore italiano noto per la voce intensa e le canzoni dal tono spesso malinconico. Ha raggiunto grande popolarità negli anni ’90 con brani come Vaffanculo, T’innamorerai e Bella stronza. Nel 2004 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone L’uomo volante.

7. Leo Gassmann

Leo Gassmann

Pop, Cantautorato

Cantautore, figlio dell’attore Alessandro Gassmann. Si è fatto conoscere con la partecipazione a X Factor (2018). Ha vinto il Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte con il brano Vai bene così. Dal 2024 ha intrapreso anche la carriera di attore.

8. Sayf

Adam Viacava

Prevalentemente Trap, Urban

Rapper e artista emergente, attivo principalmente sulla scena underground e nelle piattaforme digitali.

9. Arisa

Rosalba Pippa

Pop, Soul, Jazz

Cantante, attrice e personaggio televisivo. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo: nel 2009 tra le Nuove Proposte (Sincerità) e nel 2014 tra i Campioni (Controvento). È nota per le sue qualità vocali e la versatilità tra musica e TV (The Voice, Amici, Ballando con le Stelle).

10. Tredici Pietro

Pietro Morandi

Rap, Hip Hop

Rapper, figlio del cantante Gianni Morandi. Ha debuttato nel 2018. Si distingue per uno stile di rap diretto e per aver costruito la sua carriera evitando l’influenza del cognome paterno.

11. Sal Da Vinci

Salvatore Michael Sannino

Pop italiano, Musical, Neomelodico

Cantante e attore di teatro. È una figura di spicco della musica napoletana e del panorama dei musical italiani, noto per la sua potente voce e per aver recitato in spettacoli come C’era una volta… Scugnizzi. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo.

12. Samurai Jay

Giovanni Caso

Trap, Drill

Rapper napoletano che ha guadagnato popolarità nella scena trap italiana. Membro del collettivo SLF (insieme a Lele Blade, Vale Lambo, ecc.), è noto per il suo stile crudo e le sonorità aggressive.

13. Malika Ayane

Malika Ayane

Pop, Soul, Jazz

Cantante con una formazione classica (violoncello al Conservatorio Verdi). Scoperta da Caterina Caselli, è apprezzata per la sua voce distintiva e l’eleganza. Ha partecipato più volte a Sanremo, ottenendo il terzo posto nel 2015 con Adesso è qui (nostalgico presente).

14. Luchè

Luca Imprudente

Rap, Hip Hop

Rapper, prima come metà del celebre duo Co’ Sang (scioltosi nel 2012), fondamentale per la scena rap napoletana. Successivamente ha avuto un grande successo da solista, evolvendo il suo stile verso un rap più introspettivo e commerciale, pur mantenendo legami con la strada.

15. Raf

Raffaele Riefoli

Pop, Synth pop, New Wave

Cantautore iconico del pop italiano, con una carriera iniziata negli anni ’80 con successi internazionali (Self Control). Ha partecipato a Sanremo e vanta un vasto repertorio di hit come Gente di mare e Infinito.

16. Bambole di pezza

Cleo, Morgana, Dani, Xina e Kaj

Pop punk, Garage punk

Gruppo musicale italiano punk rock interamente femminile, formatosi a Milano nel 1997. Oltre alla musica, la band è nota per l’impegno su tematiche femministe, contro la violenza di genere e il sessismo.

17. Ermal Meta

Ermal Meta

Cantautorato, Pop rock

Cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. Ha fatto parte dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla. Ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente (5° posto all’Eurovision). È apprezzato per la profondità dei testi e la vocalità.

18. Nayt

William Mezzanotte

Rap, Hip Hop, Conscious Rap

Rapper noto per la sua abilità tecnica e per i testi introspettivi e riflessivi. Ha pubblicato diversi progetti, tra cui la trilogia Raptus (dal 2015) che ne ha consolidato la fama nella scena rap italiana.

19. Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini

Reggaeton, Latin Pop

Cantante e personaggio televisivo, nipote del fondatore dell’azienda automobilistica Ferruccio Lamborghini. Ha raggiunto la popolarità grazie ai reality show internazionali e successivamente con il reggaeton, con hit come Pem Pem e la partecipazione a Sanremo 2020.

20. Michele Bravi

Michele Bravi

Pop, Elettronica, Indie Pop

Cantautore e attore. Ha vinto la settima edizione di X Factor (2013). Artista versatile e profondo, ha partecipato a più edizioni del Festival di Sanremo.

21. J-Ax

Alessandro Aleotti

Rap, Hip Hop, Pop Rap

Rapper e cantautore, cofondatore e frontman degli Articolo 31 (1990-2006, poi reunion). Dopo lo scioglimento, ha intrapreso una carriera solista di grande successo. È una figura centrale nel rap italiano, noto per l’ironia e le critiche sociali.

22. Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti

Cantautorato, Pop rock

Cantautore. Ha partecipato a diversi talent show (Amici, X Factor) e al Festival di Sanremo più volte. I suoi brani sono caratterizzati da un linguaggio immediato e da un forte impatto emotivo.

23. Maria Antonietta & Colombre

Letizia Cesarini Indie rock, Cantautorato Cantautrice marchigiana, nota per i suoi testi poetici e diretti e per un sound che fonde rock e pop.

Giovanni Imparato Indie pop, Cantautorato Cantautore e produttore, ha lavorato anche con Maria Antonietta producendo il suo disco Sassi.



24. Francesco Renga

Pierfrancesco Renga

Pop, Pop rock

Cantante, ha iniziato la sua carriera come frontman dei Timoria (1990-1998). Ha avviato una carriera solista di enorme successo, partecipando e vincendo il Festival di Sanremo 2005 con Angelo.

25. Mara Sattei

Sara Mattei

Pop, R&B, Rap

Cantautrice e sorella del rapper Thasup. Ha raggiunto la notorietà grazie a collaborazioni di successo (come Drippin’ in Milano con E-Green e Altalene con Coez e Carl Brave) e con una partecipazione a Sanremo 2022.

26. LDA & Aka 7even

Luca D’Alessio Pop, Urban Cantautore, figlio d’arte di Gigi D’Alessio. Emerso dal talent show Amici e partecipante al Festival di Sanremo 2023.

Luca Marzano Pop, R&B, Rap Cantante e autore campano, finalista e rivelazione del talent show Amici 20 (2021), noto per il brano Loca.



27. Dargen D’Amico

Jacopo Matteo Luca D’Amico

Cantautorap, Hip Hop, Elettronica

Rapper, cantautore e produttore. È stato co-fondatore del gruppo Sacre Scuole (con Gué Pequeno e Jake La Furia). Considerato un pioniere del cantautorap italiano, è noto per i suoi occhiali da sole e i testi densi di citazioni e satira sociale.

28. Levante

Claudia Lagona

Cantautorato, Indie pop

Cantautrice e scrittrice. Ha raggiunto la notorietà nel 2013 con il singolo Alfonso. Apprezzata per il suo stile ricercato e i testi introspettivi, ha partecipato a X Factor come giudice e al Festival di Sanremo più volte.

29. Eddie Brock

Edoardo Iaschi

Pop, Cantautorato

Cantautore che ha raggiunto la notorietà in modo virale, in particolare su TikTok, con il singolo Non è mica te (2025). Il suo nome d’arte deriva dal personaggio di Venom dei fumetti.

30. Patty Pravo

Nicoletta Strambelli

Pop, Rock, Sperimentale

Cantante simbolo della musica italiana e della trasgressione degli anni ’60. Nota come “La Divina”, è una delle artiste con più partecipazioni al Festival di Sanremo. Tra i suoi successi più noti ci sono La bambola e Pazza idea.

Le date di Sanremo 2026

L’edizione 2026 del Festival si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1. Lo spostamento rispetto alle tradizionali prime settimane di febbraio è dovuto a un importante impegno sportivo: le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, in programma nelle prime settimane del mese, hanno reso necessario il posticipo della kermesse. Le cinque serate seguiranno il format tradizionale: quattro dedicate alle esibizioni dei Big e alle cover, culminando nella finale di sabato 28 febbraio, durante la quale sarà proclamato il vincitore della 76ª edizione. (La redazione)