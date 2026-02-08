Il panorama dell’informazione musicale online in Italia è ampio, frammentato e in continua evoluzione. Accanto alle grandi testate storiche convivono webzine indipendenti, blog personali, riviste digitali e progetti nati dal basso che raccontano la musica con linguaggi, approcci critici e sensibilità diverse. Questo elenco, in continuo aggiornamento, raccoglie tanti siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale, offrendo una mappa utile per orientarsi tra informazione, critica, approfondimento, scena indipendente e cultura sonora contemporanea.

Elenco siti e blog di musica (in continuo aggiornamento)

Rockol

Musicletter.it

Rockit

Soundsblog

Rolling Stone Italia

All Music Italia

SentireAscoltare

Ondarock

SpazioRock

Metalitalia

IndieforBunnies

Indie-Rock.it

Impatto Sonoro

Mescalina

Kalporz

Lost Highways

Distorsioni.net

DoYouLike.org

Deer Waves

Newsic

Bellacanzone

Coolmag

The New Noise Magazine

Suoni Emergenti

Indie Italia Magazine

Soundwall

FreakOut Magazine

Extra Music Magazine

Giornale della Musica

Jazzit

Jazzitalia

Jazz Convention

Accordo.it

Chitarre.com

Music Attitude

OperaClick

OperaLife

Classic Voice

Dischi Invisibili

Everyday Noise

Futura 1993

Sound36

Indie Vision Music

Music Map

Clash Music Italia

MusicTraks

IndieMood

Feedback Music Magazine

Musicalnews

ProgArchives Italia

Verso la Stratosfera

Arlequins

John’s Classic Rock

Altre Muse

Blues Made in Italy

Il Blues Online

MetalWave

Headbangers Life

Loud and Proud

Dark Planet Magazine

Rockambula

Indiependente

Blog della Musica

Musica361

Popsoap

Indie Pride

Music Boom

Indie Italia Blog

Music Whisper

Indie Talks

Sounds Good Webzine

Music Fanpage

Fanpage Musica

Rockshock

Note Spillate

Music Like

The Italian Sound

Indie Per Cui Vale La Pena

Music Coast

SoundBeat

Musicultura Online

Note Musicali

RockOn

OverBlog Music

SoundTrack Italia

Music Post Italia

Indie Vision

Noise Symphony

Music Scene Italia

IndieSide

Underground Music Italia

Music Street Journal

RockNation

SoundMag Italia

Conclusione

Dalla critica musicale più strutturata ai blog indipendenti, dalle webzine storiche ai progetti emergenti, l’informazione musicale italiana sul web dimostra una vitalità rara e una pluralità di voci fondamentale. Questo elenco non pretende di essere definitivo, ma vuole essere uno strumento di consultazione, studio e scoperta, utile a lettori, addetti ai lavori, artisti e appassionati che desiderano esplorare la musica raccontata da chi la vive e la analizza ogni giorno. (La redazione)