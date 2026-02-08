20 album da avere assolutamente in CD o vinile (quarta parte)

Questa quarta selezione nasce dal desiderio di guardare ai grandi classici da una prospettiva alternativa, mettendo in luce lavori fondamentali che hanno segnato percorsi artistici e influenzato intere generazioni di musicisti e ascoltatori. Venti titoli da ascoltare senza fretta, da custodire con cura e da tramandare come parte di un patrimonio musicale condiviso, fatto di suoni, visioni e idee che continuano a parlare al presente.

20 dischi da avere assolutamente in formato fisico

I dischi raccolti in questa lista rappresentano venti snodi cruciali della storia della popular music, dal rock all’elettronica, dal jazz all’hip-hop. Album che oggi possono essere facilmente reperiti in formato CD o vinile, ma che conservano un valore culturale che va ben oltre il supporto fisico.

QUARTA PARTE

SONIC YOUTH ★ DAYDREAM NATION (1988)

MY BLOODY VALENTINE ★ LOVELESS (1991)

NEUTRAL MILK HOTEL ★ IN THE AEROPLANE OVER THE SEA (1998)

PIXIES ★ DOOLITTLE (1989)

HÜSKER DÜ ★ ZEN ARCADE (1984)

THE REPLACEMENTS ★ LET IT BE (1984)

MINUTEMEN ★ DOUBLE NICKELS ON THE DIME (1984)

BAD BRAINS ★ BAD BRAINS (1982)

FUGAZI ★ REPEATER (1990)

APHEX TWIN ★ SELECTED AMBIENT WORKS 85–92 (1992)

BOARDS OF CANADA ★ MUSIC HAS THE RIGHT TO CHILDREN (1998)

KATE BUSH ★ HOUNDS OF LOVE (1985)

JOHN COLTRANE ★ A LOVE SUPREME (1965)

ORNETTE COLEMAN ★ THE SHAPE OF JAZZ TO COME (1959)

WU-TANG CLAN ★ ENTER THE WU-TANG (36 CHAMBERS) (1993)

A TRIBE CALLED QUEST ★ THE LOW END THEORY (1991)

OUTKAST ★ AQUEMINI (1998)

BECK ★ SEA CHANGE (2002)

SWANS ★ CHILDREN OF GOD (1987)

THE JESUS AND MARY CHAIN ★ PSYCHOCANDY (1985)

Conclusione

Questi venti dischi rappresentano molto più di semplici capitoli della storia della musica: sono punti di svolta, opere che hanno saputo ridefinire linguaggi, ispirare movimenti e influenzare generazioni di artisti e ascoltatori. Ascoltarli oggi significa entrare in contatto con idee, suoni ed emozioni che continuano a essere sorprendentemente attuali. Che li si scelga in CD o in vinile, per collezione o per scoperta, questi album restano testimoni vivi del potere della musica di attraversare il tempo, parlare al presente e continuare a costruire il futuro. (La redazione)

Prima parte (qui), seconda parte (qui), terza parte (qui), quarta parte (qui)

