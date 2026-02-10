10 dischi italiani da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

La musica italiana ha prodotto nel corso dei decenni album che non sono solo successi commerciali, ma pietre miliari della cultura musicale del Paese. Dai cantautori storici alle rivoluzioni sonore degli anni ’70 e ’80, questi dischi hanno influenzato generazioni di artisti e appassionati. Questa selezione raccoglie dieci tra gli album più significativi della musica italiana popolare che ogni collezionista dovrebbe avere in CD o vinile. Questa è la prima parte di 10 album italiani, per così dire, “imprescindibili”.

10 ALBUM ITALIANI (PRIMA PARTE)

Vasco Rossi ★ Bollicine (1983)

Un vero spartiacque per il rock italiano che porta Vasco Rossi nelle case di milioni di italiani. Bollicine è stato acclamato per l’onestà delle sue liriche e l’energia prorompente, con brani come Una canzone per te. Il disco è entrato nella storia come uno dei più importanti lavori del rocker di Zocca, simbolo di ribellione e libertà giovanile.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Franco Battiato ★ La voce del padrone (1981)

Primo album italiano a superare un milione di copie vendute, La voce del padrone rappresenta il perfetto equilibrio tra sperimentazione e pop raffinato. Le melodie elettroniche e testi filosofici ne hanno fatto un classico della musica italiana moderna, con brani iconici come Centro di gravità permanente.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Lucio Battisti ★ Io tu noi tutti (1977)

Io tu noi tutti è un album centrale nella produzione di Lucio Battisti, pubblicato nel 1977 su testi di Mogol. Il disco rappresenta una fase di transizione verso sonorità più mature e internazionali, con arrangiamenti curati e influenze soul e pop sofisticate. Brani come Amarsi un po’ e Sì, viaggiare sono diventati classici assoluti della canzone italiana. L’album conferma Battisti come figura chiave dell’evoluzione della musica pop italiana degli anni Settanta.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Fabrizio De André ★ Crêuza de mä (1984)

Capolavoro assoluto del cantautore genovese, Crêuza de mä è un viaggio sonoro nel Mediterraneo, con testi in genovese e influenze world music che lo rendono unico. La sua importanza risiede nella fusione tra tradizione popolare e ricerca musicale sperimentale, ancora oggi riferimento per artisti di tutto il mondo.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Area ★ Arbeit macht frei (1973)

Capolavoro del jazz-rock e progressive italiano, Arbeit macht frei è un manifesto di sperimentazione sonora e impegno politico. Il disco ha aperto nuove strade per la musica d’avanguardia nel nostro Paese e ha influenzato generazioni di musicisti oltre i confini del rock tradizionale.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Adriano Celentano ★ Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra (1960)

Un lavoro pionieristico che mescola rock’n’roll, swing e pop italiano, catturando l’anima di un’epoca di grande trasformazione culturale. Questo album storico rappresenta l’inizio dell’avventura di Celentano come icona della musica pop italiana e della contaminazione di generi.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

CCCP ★ Affinità-divergenze fra il compagno Togliatti e noi. Del conseguimento della maggiore età (1986)

L’esordio dei CCCP Fedeli alla linea è una pietra miliare del punk rock italiano. Con ritmi serrati, testi provocatori e un’estetica che riflette il clima artistico e sociale degli anni ’80, l’album ha influenzato profondamente la scena alternativa italiana e rimane fondamentale per comprendere la storia del rock nel Paese.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Zucchero ★ Blue’s (1987)

L’esordio discografico di Zucchero (Blue’s) rappresenta l’affermazione del blues rock in italiano. Con questo album Zucchero introduce una voce nuova nel panorama italiano, mescolando influenze blues, soul e rock con un approccio originale alla lingua e alla forma canzone.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Gang ★ Le radici e le ali (1991)

Le radici e le ali è il quarto album dei Gang e rappresenta una svolta decisiva nella loro carriera: è il primo disco interamente cantato in italiano. Pubblicato nel 1991, fonde rock e folk con testi di forte impegno civile, ispirati alla memoria storica, alla Resistenza e alle lotte sociali. L’album è considerato un riferimento del folk rock italiano.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Vinicio Capossela ★ Modì (1991)

Modì è il secondo album in studio di Vinicio Capossela, pubblicato nel 1991, e conferma la poetica originale emersa nel disco d’esordio. Il lavoro mescola canzone d’autore, jazz, folk e suggestioni teatrali, con testi ricchi di immagini e narrazione. La title track è ispirata alla figura di Jeanne Hébuterne, compagna di Modigliani. Modì decreta Capossela come una delle voci più personali della musica italiana contemporanea.

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Conclusione

Questa selezione di 10 dischi italiani essenziali copre decenni di innovazione e successo nella musica popolare italiana. Dieci classici che ogni appassionato di musica deve avere assolutamente in formato fisico (CD o vinile) che si muovono tra sperimentazione, pop, rock, folk e cantautorato. (La redazione)