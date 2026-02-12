Flaming Lips: due concerti in Italia a giugno 2026

Il 2026 segna il ritorno in Italia dei Flaming Lips, assenti dal Paese da quattro anni. La band statunitense annuncia due concerti che promettono un’esperienza intensa e ricca di storia musicale. Le date si terranno il 17 giugno al Parco della Musica di Milano e il 18 giugno al Bonsai di Bologna.

Una band simbolo della creatività americana

Attivi dal 1983, i Flaming Lips si affermano come una delle realtà più influenti della musica rock alternativa statunitense. Nel tempo ottengono tre Grammy Awards, una nomination ai Tony e un Disco d’Oro RIAA per l’album Yoshimi Battles The Pink Robots. La loro presenza costante sulla scena musicale, insieme a performance televisive, colonne sonore e collaborazioni con artisti di rilievo, li conferma come gruppo unico nel panorama internazionale. La loro capacità di reinventarsi guida una discografia ampia e sperimentale che comprende 22 album in studio, numerosi singoli, compilation, EP e progetti indipendenti.

Il successo del loro album più importante

Yoshimi Battles The Pink Robots resta l’album più celebrato dei Flaming Lips. La recente ristampa per il ventesimo anniversario offre demo inediti, brani mai pubblicati e registrazioni dal vivo. Tra i pezzi più noti spicca Do You Realize??, riconosciuta come Canzone Rock Ufficiale dell’Oklahoma e reinterpretata da Willie Nelson nel suo album Last Leaf On The Tree.

L’ultimo lavoro: un ritorno alla melodia

Con American Head la band riabbraccia sonorità più melodiche. L’album riceve l’apprezzamento della critica e compare in numerose classifiche di fine anno. Questo percorso conferma l’identità sonora dei Flaming Lips, ancora oggi capace di sorprendere con scelte artistiche mature e visionarie.

Le due date in Italia

Le due tappe italiane rappresentano un’occasione importante per ritrovare una band che ha saputo costruire un rapporto solido con il pubblico internazionale. Milano e Bologna diventeranno scenari ideali per un ritorno che celebra quarant’anni di carriera e un catalogo ricco di sperimentazioni.

Due appuntamenti da non perdere

Il ritorno dei Flaming Lips in Italia nel 2026 sarà un momento di forte richiamo per gli appassionati di musica alternativa. Le due date offriranno l’opportunità di rivivere un repertorio che ha segnato decenni di innovazione e che continua a influenzare nuove generazioni di artisti e ascoltatori. (La redazione)