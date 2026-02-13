L’indie pop di Alice Robber con il mini album Overdrive

Voltarti mai è il nuovo singolo di Alice Robber, brano che anticipa l’uscita del mini album Overdrive, prevista per il 20 marzo. La canzone nasce di getto, sotto la luce di una luna piena, durante un momento di profonda introspezione personale che ha segnato un passaggio importante nel percorso emotivo e artistico della cantautrice.

Il singolo rappresenta un punto di svolta, perché mette al centro una sofferenza interiore silenziosa, quella di chi smette di sentire e teme di esporsi ancora per paura di fallire. Allo stesso tempo, il brano si configura come un dialogo tra passato e presente, dove la memoria diventa uno spazio di confronto e possibile rinascita.

Voltarti mai: significato e temi del nuovo singolo

Voltarti Mai prende forma in un momento di vulnerabilità autentica. Il brano racconta il vuoto emotivo di chi si sente distante dalle proprie emozioni e fatica a ritrovare un contatto sincero con ciò che prova. Tuttavia, questa distanza non viene descritta come una resa definitiva, bensì come una fase di attraversamento consapevole.

L’artista si rifugia nei ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza, quando esisteva una bambina sfacciata e coraggiosa e una ragazza determinata che sapeva cosa desiderava: un pianoforte, la scrittura, il movimento e la libertà di essere guardata senza timore. In questo passaggio emerge uno degli elementi più forti del brano, ovvero il confronto tra identità originaria e fragilità adulta.

Inoltre, la canzone si trasforma in una richiesta di aiuto implicita e in un invito a non abbandonarsi. Il titolo stesso richiama la necessità di restare, di non voltarsi dall’altra parte davanti al dolore. Di conseguenza, Voltarti mai diventa una dichiarazione di resistenza emotiva, in cui memoria e identità rappresentano una possibilità concreta di rinascita.

Overdrive: il mini album tra velocità e libertà

Il mini album Overdrive è descritto come velocità e libertà, uno slancio vitale che trasforma il silenzio in movimento. Con questo EP, Alice Robber racconta una rinascita emotiva e artistica, attraversando rabbia e pace, desiderio e auto-salvezza. Pertanto, il progetto assume la forma di un percorso in cui il lasciar andare diventa condizione necessaria per ritrovare se stessi.

Le sonorità elettro-pop pulsanti accompagnano una vulnerabilità feroce e senza filtri, che si fa corpo, notte e danza. Al tempo stesso, l’energia ritmica sostiene un racconto personale che non rinuncia alla complessità delle emozioni, ma le integra in una dimensione dinamica e vitale.

Oltre a Voltarti mai, nell’EP saranno presenti anche i brani Rumore, Futuro e Bianco, Nero, Rosso!, pubblicati negli ultimi mesi. L’intero lavoro è cantato in italiano e rappresenta un nuovo inizio per l’artista indie-pop romana, segnando la fase più luminosa e gioiosa della sua carriera.

Alice Robber: percorso artistico e identità musicale

Alice Robber, nome d’arte di Alice Pistoia, è una cantautrice e performer italiana cresciuta nella scena brit music londinese. Nel corso della sua esperienza nel Regno Unito si è esibita in locali come The Half Moon e O2 Academy Islington, consolidando una presenza scenica che unisce intensità emotiva ed energia performativa.

Dopo l’EP di debutto Dancing Sadness del 2022, ha proseguito il proprio percorso tra live nei club italiani e partecipazioni a eventi musicali di rilievo. Successivamente, nel 2024, la sua musica è stata inclusa nelle colonne sonore delle serie Prisma per Amazon Prime e Never Too Late per Raiplay, ampliando la visibilità del suo progetto artistico.

Parallelamente alla carriera discografica, l’artista è attiva nel clubbing come DJ, portando avanti uno stile che unisce elettronica e dance. Questa doppia dimensione, da un lato cantautrice e dall’altro performer legata alla cultura del club, contribuisce a definire una cifra stilistica coerente e riconoscibile.

La rinascita in musica

Voltarti mai e Overdrive segnano una fase di trasformazione per Alice Robber, in cui fragilità e forza convivono senza contraddizione. Il singolo mette in luce un dolore trattenuto, mentre l’EP amplia lo sguardo verso una libertà ritrovata che passa attraverso il movimento e la consapevolezza. Nel complesso, il progetto racconta una rinascita emotiva e artistica, costruita su memoria, identità e desiderio di non voltarsi più davanti alle proprie paure. Un nuovo capitolo in lingua italiana che definisce con chiarezza la direzione dell’artista romana. (La redazione)

