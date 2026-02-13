Il disco in evidenza: Little Wide Open, 2026, Kevin Morby

Kevin Morby annuncia l’uscita del nuovo album Little Wide Open, prevista per il 15 maggio 2026 per Dead Oceans, e conferma una data italiana a luglio. Il disco è stato anticipato dal singolo Javelin, che ha introdotto il pubblico a un progetto definito dallo stesso artista come il più personale e vulnerabile della sua carriera. Inoltre, il lavoro segna una collaborazione significativa con Aaron Dessner, noto per il suo ruolo nei The National, e coinvolge musicisti di primo piano come Justin Vernon dei Bon Iver e Lucinda Williams. Di seguito, tutti i dettagli sull’album, sul singolo e sull’unica data italiana.

Little Wide Open: produzione, sonorità e collaborazioni

Il nuovo album di Kevin Morby, Little Wide Open, è stato prodotto da Aaron Dessner dei The National. Le registrazioni sono iniziate all’inizio del 2025 presso il Long Pond Studio di Dessner, a Stuyvesant, nello stato di New York, e si sono concluse nel settembre dello stesso anno. Il progetto vede la partecipazione di numerosi collaboratori, tra cui Justin Vernon dei Bon Iver, Lucinda Williams, Katie Gavin, Amelia Meath, Mat Davidson, Meg Duffy, Oliver Hill, Rachel Baiman, Stuart Bogie, Tim Carr, Andrew Barr, Benjamin Lanz, Colin Croom e Tom Moth.

Secondo quanto raccontato indirettamente dall’artista, il disco si muove tra autostrade che si intrecciano, cittadine di provincia e immagini legate alla vita di un entertainer americano. Tuttavia, al centro restano le canzoni, mantenute essenziali grazie alla produzione di Dessner, che ha contribuito a evitare arrangiamenti eccessivi per lasciare maggiore spazio alle storie. Questo album rappresenta inoltre il terzo capitolo di una trilogia non intenzionale iniziata con Sundowner (2020) e This Is a Photograph (2022), lavori che raccontavano il periodo trascorso nel Midwest dopo il ritorno a Kansas City. Oggi, con una vita principalmente a Los Angeles, emerge un senso di slancio verso una nuova fase artistica.

Javelin: il primo singolo e il video ufficiale

Il singolo Javelin anticipa le atmosfere di Little Wide Open. La canzone racconta l’idea di inseguire una persona amata attraverso viaggi continui tra cieli e autostrade, per poi fare ritorno da soli nell’America centrale. Nel brano spicca la partecipazione di Amelia Meath dei Sylvan Esso, invitata in studio per costruire un coro composto esclusivamente dalle sue voci. Tuttavia, la sua presenza artistica ha assunto un ruolo centrale, caratterizzando in modo evidente il risultato finale. Il video ufficiale vede protagonisti Kevin Morby e l’amico Caleb Hearon, a bordo di una piccola vettura mentre attraversano campi e strade secondarie del Missouri. Compaiono inoltre Katie “Waxahatchee” Crutchfield e Tara Raghuveer in alcuni cameo, contribuendo a rafforzare l’atmosfera spontanea e leggera del progetto visivo.

Concerto in Italia: data a Galzignano Terme

Kevin Morby si esibirà in Italia il 15 luglio 2026 presso l’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, in provincia di Padova. L’evento rappresenta un appuntamento estivo atteso per ascoltare dal vivo i brani di Little Wide Open insieme ai pezzi più noti del repertorio dell’artista americano. La collaborazione con Aaron Dessner nasce anche da un precedente incontro sul palco: nell’estate 2024, Morby aveva aperto il concerto dei The National al Crystal Palace Park di Londra. Successivamente, Dessner, già produttore per artisti come Taylor Swift, Ed Sheeran e Gracie Abrams, ha proposto di lavorare al nuovo album, dando così avvio al percorso che ha portato alla realizzazione del disco.

Conclusione

Little Wide Open segna una nuova fase nella carriera di Kevin Morby, grazie a una produzione attenta, a collaborazioni di rilievo e a una scrittura che punta su chiarezza e autenticità. Il singolo Javelin ne rappresenta un’anticipazione coerente, mentre la data italiana di luglio offre l’occasione di ascoltare dal vivo un lavoro che si inserisce in continuità con i precedenti capitoli della sua recente produzione. L’uscita del 15 maggio 2026 per Dead Oceans consolida così un percorso artistico in evoluzione, caratterizzato da maggiore consapevolezza e da una direzione sonora definita. (La redazione)

