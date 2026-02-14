Concerti e festival in Italia

Consulta il calendario dei concerti e dei festival con tutte le date aggiornate degli spettacoli dal vivo. Eventi in Italia e nel mondo divisi per settimana e mese. Cerca il tuo artista preferito attraverso l'apposito pulsante. La pagina viene aggiornata quotidianamente. Le date sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni.
Mar at Nasty Club (15 Feb 26) with Torino live domenica 15 febbraio 2026 – Nasty Club, Corso Massimo D'Azeglio 3, 10010, Turin, Italy
Nomadi at Teatro Tenda - Area Verde (15 Feb 26) live domenica 15 febbraio 2026 – Teatro Tenda - Area Verde, Via Indipendenza 10, 42017, Novellar
Concerti di febbraio 2026
Alessio at Teatro Ambasciatori (16 Feb 26) live lunedì 16 febbraio 2026 – Teatro Ambasciatori, Via Eleonora D'Angio', 17, 95100, Catania
Gazebo Penguins at Spazio 211 (19 Feb 26) live giovedì 19 febbraio 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
Jack The Smoker at Nama (indoor) (20 Feb 26) live venerdì 20 febbraio 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime
Meganoidi at Monsters A-Live Club (21 Feb 26) live sabato 21 febbraio 2026 – Monsters A-Live Club, Via Dino Saccenti, 33, 59100, Prato, It
Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (26 Feb 26) live giovedì 26 febbraio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy
Giovanni Lindo Ferretti at Teatro Auditorium Santa Chiara (28 Feb 2 live sabato 28 febbraio 2026 – Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Tr
Introduzione
La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
segnare in agenda le date con anticipo,
acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
controllare eventuali cambi di programma,
valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)