Duran Duran, tre concerti in Italia nell’estate 2026: ecco le date

Nel 2026 i Duran Duran tornano in Italia con tre appuntamenti dal vivo, confermando il rapporto duraturo con il pubblico europeo e italiano. Il gruppo inglese, nato a Birmingham nel 1978, ha attraversato decenni di trasformazioni musicali e culturali mantenendo una presenza costante nelle classifiche e nei concerti internazionali. Questo ritorno rappresenta una nuova occasione per riascoltare dal vivo i brani più noti e il repertorio più recente.

Le date italiane del tour 2026

Il calendario prevede tre concerti in location storiche e suggestive, distribuite in diverse regioni italiane, offrendo così la possibilità a un pubblico ampio di partecipare agli eventi.

Le tappe ufficiali sono:

7 luglio 2026 all’ Arena di Verona

9 luglio 2026 alla Reggia di Caserta

11 luglio 2026 a Villa Manin, Passariano

Questi appuntamenti confermano l’importanza dell’Italia nel circuito dei grandi eventi musicali internazionali, mentre la scelta delle sedi evidenzia un’attenzione particolare alla qualità dell’esperienza dal vivo. Inoltre, la presenza in contesti architettonici e culturali di rilievo contribuisce a creare un legame tra musica e patrimonio artistico.

Dalle origini al successo globale

I Duran Duran nascono a Birmingham nel 1978 per iniziativa di Nick Rhodes, John Taylor e Stephen Duffy. La formazione definitiva prende forma nel 1980 con Simon Le Bon, Andy Taylor e Roger Taylor. In breve tempo il gruppo diventa uno dei protagonisti della scena New Romantic, contribuendo alla diffusione del pop rock britannico negli Stati Uniti durante la cosiddetta Seconda invasione britannica.

Il successo iniziale arriva con il singolo Girls on Film, mentre l’album Duran Duran segna il debutto ufficiale. Successivamente, Rio ottiene una risonanza internazionale, anche grazie ai video di Hungry Like the Wolf e Rio, caratterizzati da un forte impatto visivo. Nel 1983, Seven and the Ragged Tiger raggiunge la prima posizione nel Regno Unito con The Reflex.

Nel 1985 il gruppo conquista la vetta della classifica statunitense con A View to a Kill, brano legato all’omonimo film di James Bond. Tuttavia, i cambiamenti di formazione influenzano la fase successiva, anche se la band continua a pubblicare nuovi lavori.

Evoluzione artistica e nuovi progetti

Negli anni Novanta il gruppo vive una fase di rinnovamento, mentre l’album Duran Duran del 1993, noto come The Wedding Album, riporta l’attenzione globale grazie a Ordinary World e Come Undone. Dopo l’uscita di John Taylor nel 1997, la reunion della formazione classica nel 2001 porta a tournée di successo e all’album Astronaut nel 2004.

Nel corso degli anni successivi, i Duran Duran continuano a pubblicare nuovi lavori, tra cui Future Past e Danse Macabre del 2023, caratterizzato da nuove canzoni, rielaborazioni e cover. I singoli Danse Macabre e Black Moonlight anticipano il progetto, mentre nel 2024 esce New Moon (Dark Phase), una nuova versione di un brano del 1983.

Nel 2025 il gruppo partecipa al Festival di Sanremo come ospite speciale, esibendosi insieme a Victoria De Angelis. Nello stesso anno pubblica una nuova registrazione di Shadows on Your Side, con nuove parti di chitarra di Andy Taylor.

Un legame duraturo con il pubblico

Le tre date italiane del 2026 confermano la continuità artistica dei Duran Duran e la loro capacità di mantenere una presenza rilevante nel panorama musicale internazionale. Il percorso del gruppo dimostra un equilibrio tra innovazione, memoria storica e rinnovamento, elementi che hanno contribuito a oltre 100 milioni di dischi venduti e a numerosi riconoscimenti, tra cui l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022. Questi concerti rappresentano quindi un momento significativo per i fan e per chi segue l’evoluzione della musica pop rock, mentre la loro lunga carriera continua a influenzare generazioni diverse. (La redazione)