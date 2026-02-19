Amazon Echo Show 11: schermo più grande, audio spaziale e casa intelligente integrata

Amazon Echo Show 11 rappresenta l’evoluzione più recente degli smart display della gamma Echo. Il nuovo modello introduce uno schermo più ampio, prestazioni migliorate e funzioni avanzate per la casa intelligente, mantenendo un approccio equilibrato tra intrattenimento, produttività quotidiana e tutela della privacy. Il risultato è un dispositivo pensato per essere sempre visibile, utile e discreto.

Nuovo design e più spazio di visione

Il cuore di Echo Show 11 è il display touch Full HD da 11 pollici, riprogettato per offrire il 60% di area di visione in più rispetto a Echo Show 8 (modello 2025). I colori risultano brillanti e definiti, mentre le nuove dimensioni rendono la consultazione dei contenuti più immediata, sia a distanza sia durante l’uso diretto.

Qualità visiva e audio spaziale

La resa multimediale è uno dei punti di forza del dispositivo. Sullo schermo Full HD da 11’’ è possibile guardare contenuti da Prime Video, Netflix e browser con immagini nitide e luminose. L’audio spaziale avvolgente garantisce voci più chiare, un campo sonoro più ampio e bassi fino al doppio più potenti rispetto a Echo Show 8 (modello 2023). Una combinazione pensata per migliorare l’esperienza di visione e ascolto in ogni ambiente domestico.

Prestazioni e intelligenza ambientale

All’interno di Echo Show 11 trova spazio il chip AZ3 Pro, progettato per offrire prestazioni fluide e reattive. A questo si affianca la tecnologia Omnisense, che consente di ottimizzare l’esperienza ambientale. Le routine possono essere attivate anche tramite il rilevamento della temperatura o della presenza, rendendo l’interazione con il dispositivo più naturale e automatica.

Un assistente quotidiano sempre visibile

Il display da 11 pollici permette di consultare ricette, calendari e liste della spesa a colpo d’occhio. Echo Show 11 diventa così un supporto pratico per l’organizzazione della giornata, la pianificazione dei pasti e la gestione delle attività domestiche, senza interrompere il flusso delle azioni quotidiane.

Casa intelligente senza hub separato

Echo Show 11 integra un Hub Casa Intelligente, eliminando la necessità di dispositivi aggiuntivi. È possibile associare e controllare migliaia di dispositivi compatibili con Alexa, visualizzare i feed delle videocamere, regolare luci e termostati tramite lo schermo o con la voce. La gestione della smart home risulta più semplice, centralizzata e immediata.

Videochiamate e controllo da remoto

Le videochiamate beneficiano dell’ampio display e di una videocamera centrale con inquadratura automatica, zoom 3,3x e riduzione del rumore. Il risultato è una comunicazione più naturale. La funzione Live View consente inoltre di controllare la casa da remoto, monitorando familiari, animali domestici e spazi interni mentre si è fuori.

Cornice fotografica digitale

Quando non è in uso, Echo Show 11 si trasforma in un’elegante cornice fotografica digitale. La schermata Home valorizza i ricordi personali, integrandosi con discrezione nell’arredo domestico.

Privacy al centro del progetto

Amazon ha progettato Echo Show 11 con diversi livelli di protezione e controllo della privacy. Il dispositivo include un pulsante fisico per disattivare microfoni e videocamera, oltre a comandi dedicati sul dispositivo e tramite app. Amazon non vende informazioni personali a terze parti, garantendo un utilizzo più consapevole e controllato.

Un hub domestico completo e bilanciato

Amazon Echo Show 11 unisce schermo più grande, audio spaziale e funzioni avanzate per la casa intelligente in un unico dispositivo.

L’integrazione dell’hub smart, le prestazioni migliorate e l’attenzione alla privacy lo rendono una soluzione versatile per l’uso quotidiano, capace di adattarsi a intrattenimento, organizzazione e controllo domestico senza compromessi. (La redazione)

