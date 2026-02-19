Il disco in evidenza: Every Single Muscle, 2026, The Big Club

I gallesi The Bug Club tornano con il loro quinto album, Every Single Muscle, in uscita il 29 maggio 2026. Il disco, composto da 18 brani, conferma la capacità della band di unire garage e punk in pezzi compatti e nervosi, con melodie incisive e testi ironici che osservano la vita quotidiana e il corpo umano con uno sguardo originale.

Produzione, sonorità e tracce principali

Every Single Muscle è stato prodotto e mixato da Tom Rees ai Rat Trap Studios di Cardiff, con il mastering curato da Mikey Young. L’album si apre con Miss Wales 2012, un brano veloce che riflette lo spirito punk dei primi singoli della band, mentre A Good Day for Dying mostra un interplay chitarristico serrato tra Sam e Tilly.

Tra i brani più coinvolgenti spiccano Watching the Omnibus, singolo di lancio, Yours (If You Want Me), Make It Count e My Uncle Warren Drives a Passat, dove la band introduce le tastiere sostituendo le chitarre per creare una variazione sonora rispetto alle tracce precedenti. Altri pezzi, come Full Range of Motion e Cut to Black, evocano atmosfere post-punk e garage, con ritmi spezzati, falsetti e groove serrati che ricordano i Minutemen e Neu!.

Ogni brano è pensato per contenere riff e hook concentrati, a testimonianza della tecnica compatta e precisa della band. La produzione garantisce un equilibrio tra massimalismo ed efficienza, con arrangiamenti densi ma chiari.

Testi e tematiche

I testi di Every Single Muscle si concentrano sul corpo e sull’esperienza umana, osservata con distacco e ironia. Brani come Look Like Me e How Can We Be Friends affrontano l’aspetto fisico e il confronto con gli altri, mentre Every Single Muscle elenca organi come in una lista della spesa. Alcuni pezzi riflettono sull’incapacità di gestire il proprio corpo, come Make It Count e Pretty as a Magazine, mantenendo uno sguardo surreale e una vena di noia esistenziale. L’approccio della band non è introspettivo: più che autoanalisi, emerge una sorta di osservazione aliena sul sé umano, con un umorismo sottile che caratterizza da sempre le liriche di Sam e Tilly.

Copertina, release e concerti

La copertina di Every Single Muscle è illustrata da Ross Willmett ed è considerata tra le più originali della band. L’album è già disponibile in pre-order su CD, LP e piattaforme digitali tramite Sub Pop. Oltre alla release, i Bug Club hanno annunciato date da headliner nel Regno Unito per maggio e giugno 2026, includendo uno show il 23 maggio alla Brixton Academy di Londra come apertura ai Super Furry Animals. Questo tour segue un intenso periodo di concerti e festival, durante il quale il duo ha attraversato l’Atlantico e consolidato la collaborazione con la label di Seattle.

Un album denso e compatto

Every Single Muscle conferma la capacità dei gallesi The Bug Club di combinare velocità, tecnica e ironia, producendo un garage-punk compatto e coerente. Con testi originali che osservano il corpo e il quotidiano da una prospettiva unica, la band realizza un album che unisce immediatezza e densità musicale, offrendo ai fan un’esperienza intensa e sorprendente. (La redazione)

