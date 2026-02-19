Il giradischi che unisce analogico e digitale

Il giradischi Audio-Technica LP120xBTUSB rappresenta una soluzione completa per chi desidera ascoltare dischi in vinile con un approccio moderno e funzionale. Il modello combina trazione diretta, connettività Bluetooth e uscita USB, offrendo versatilità d’uso senza rinunciare a una struttura solida e a un’impostazione orientata all’alta fedeltà.

Design solido e materiali affidabili

Il giradischi Audio-Technica LP120xBTUSB si presenta in colore nero con una struttura in alluminio pensata per garantire stabilità durante la riproduzione. Il peso contenuto e la presenza del coperchio antipolvere rimovibile contribuiscono a una gestione pratica dell’apparecchio, sia in ambienti domestici sia in postazioni dedicate all’ascolto. La trazione diretta assicura un avvio rapido e una rotazione costante, elementi fondamentali per una lettura precisa del vinile.

Riproduzione a 33, 45 e 78 giri

Uno degli aspetti centrali del modello è la compatibilità con tre velocità di rotazione: 33, 45 e 78 giri al minuto. Questa caratteristica consente di riprodurre un’ampia gamma di dischi, inclusi i supporti più datati. La velocità massima di 78 giri amplia le possibilità di ascolto, rendendo il giradischi adatto anche a collezioni storiche.

Connettività Bluetooth e collegamenti cablati

Il giradischi integra un ricevitore Bluetooth che permette il collegamento senza fili ad altoparlanti compatibili e ad altri dispositivi dotati di tecnologia wireless. In alternativa, è possibile utilizzare il collegamento cablato tramite il cavo di uscita dual RCA incluso nella confezione. La doppia modalità di connessione consente un utilizzo flessibile, adattandosi a impianti audio tradizionali o a configurazioni più essenziali.

Digitalizzazione dei vinili tramite USB

La presenza della porta USB permette di convertire i dischi in vinile in file audio digitali. Il processo avviene collegando il giradischi a un computer Mac o PC e utilizzando il software di registrazione gratuito Audacity, oppure un programma equivalente a scelta dell’utente. Questa funzione rende possibile preservare le registrazioni analogiche in formato digitale, facilitandone l’archiviazione e l’ascolto su altri dispositivi.

Contenuto della confezione e accessori inclusi

La dotazione del Audio-Technica LP120xBTUSB è completa e pensata per un utilizzo immediato. All’interno della confezione sono presenti il pennino, il contrappeso, il tappetino in feltro, l’adattatore per 45 giri, il cavo USB, il cavo di uscita RCA staccabile, l’alimentatore CA e la protezione antipolvere cernierata rimovibile. La presenza di tutti gli accessori essenziali evita acquisti aggiuntivi, semplificando la fase di installazione.

Conclusione

Il Audio-Technica LP120xBTUSB si configura come un giradischi versatile, capace di coniugare ascolto analogico e praticità digitale. La trazione diretta, il supporto alle tre velocità, la connettività Bluetooth e la funzione USB lo rendono un dispositivo adatto a chi desidera valorizzare la propria collezione di vinili con strumenti attuali e affidabili. (La redazione)

