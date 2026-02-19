Il disco in evidenza: Hoopla, 2026, Weird Nightmare

Hoopla è il secondo album di Weird Nightmare, progetto di Alex Edkins, già frontman dei METZ. Il disco sarà disponibile da venerdì 1° maggio 2026 in tutto il mondo via Sub Pop e in Canada via Dine Alone. Un lavoro coinvolgente e melodico che mette al centro canzoni dirette, ricche di hook e ritornelli immediati, frutto di una visione musicale matura e consapevole.

Disponibile anche su Amazon

Le origini e l’identità musicale di Weird Nightmare

Alex Edkins ha costruito il proprio percorso musicale tra scaffali di dischi indie rock e hardcore, lavorando in un negozio di dischi della sua città natale mentre frequentava l’università. Questo contesto ha alimentato una conoscenza profonda del rock’n’roll, dalla psichedelia degli anni ’60 al DIY degli anni ’90. In Hoopla, queste influenze vengono rielaborate in modo personale, dando vita a brani energici e melodici che evidenziano una scrittura solida e una forte attenzione alla struttura delle canzoni. Il risultato è un album che punta sull’immediatezza senza rinunciare alla complessità musicale.

Produzione, suono e nuovi brani

Hoopla è stato co-prodotto da Alex Edkins e Jim Eno degli Spoon presso i Machines With Magnets di Seth Manchester a Providence, Rhode Island. La produzione accompagna Weird Nightmare verso nuove direzioni sonore, arricchendo il songwriting con pianoforte, campanelli e nacchere, elementi che donano brillantezza e profondità ai brani. Dopo il singolo Forever Elsewhere, definito da Stereogum “un innegabilmente contagioso inno power-pop”, è stato pubblicato anche Might See You There, accompagnato da un video ufficiale diretto da CC Mulligan. Il brano nasce da un ritorno alla città natale di Edkins e riflette su nostalgia, isolamento e tempo libero vissuto lontano dall’iperconnessione contemporanea. Durante la scrittura, l’artista si è ispirato a band irlandesi come The Undertones e Protex, con richiami evidenti nella semplicità degli arrangiamenti e negli accordi a barré, oltre alla presenza della voce di Julianna Riolino nei ritornelli.

Uscita, tour e accoglienza critica

Oltre all’uscita dell’album, Weird Nightmare ha annunciato una serie di date da headliner in Nord America, Regno Unito ed Europa, a partire dal 14 aprile a San Diego. Sono previste anche apparizioni a festival come il Soundscape NW Festival di Portland il 28 aprile, insieme alle Bully, e cinque date in Canada a giugno con i Wintersleep. La critica ha accolto con entusiasmo il progetto Weird Nightmare, sottolineando la centralità della melodia, l’abbondanza di hook memorabili e un approccio power-pop energico e convincente, come evidenziato da testate quali Brooklyn Vegan, KEXP, The Quietus e Guitar World.

Tracklist di Hoopla

Headful of Rain Might See You There Baby Don’t Forever Elsewhere Never in Style Pay No Mind If You Should Turn Away Little Strange Bright City Lights (ft. Julianna Riolino) Where I Belong

Conclusione

Hoopla rappresenta un nuovo capitolo per Weird Nightmare di Alex Edkins, un album che unisce esperienza, scrittura diretta e cura del suono. Con una produzione attenta e una forte identità melodica, il disco si inserisce con coerenza nel percorso dell’artista, offrendo un lavoro compatto e riconoscibile, pronto a lasciare il segno nel panorama rock contemporaneo. (La redazione)

