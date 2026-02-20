Concerti e festival in Italia

Concerti e festival in programma Jack The Smoker at Nama (indoor) (20 Feb 26) live venerdì 20 febbraio 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime

live venerdì 20 febbraio 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime Meganoidi at Monsters A-Live Club (21 Feb 26) live sabato 21 febbraio 2026 – Monsters A-Live Club, Via Dino Saccenti, 33, 59100, Prato, It

live sabato 21 febbraio 2026 – Monsters A-Live Club, Via Dino Saccenti, 33, 59100, Prato, It Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (26 Feb 26) live giovedì 26 febbraio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy

live giovedì 26 febbraio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy Giovanni Lindo Ferretti at Teatro Auditorium Santa Chiara (28 Feb 2 live sabato 28 febbraio 2026 – Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Tr

live sabato 28 febbraio 2026 – Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Tr Yann Tiersen at New Age Club (06 Mar 26) live venerdì 6 marzo 2026 – New Age Club, Treviso, Italy

live venerdì 6 marzo 2026 – New Age Club, Treviso, Italy Savana Funk at Hall (06 Mar 26) live venerdì 6 marzo 2026 – Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy

live venerdì 6 marzo 2026 – Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy Savana Funk at Spazio 211 (07 Mar 26) live sabato 7 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live sabato 7 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy CLAVER GOLD at Circolo Magnolia - Ingresso Riserv Soci Arci (13 Mar live venerdì 13 marzo 2026 – Circolo Magnolia - Ingresso Riserv Soci Arci, via Circonvallazion

live venerdì 13 marzo 2026 – Circolo Magnolia - Ingresso Riserv Soci Arci, via Circonvallazion Umberto Maria Giardini at Spazio 211 (14 Mar 26) live sabato 14 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live sabato 14 marzo 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Ludovico Einaudi at Teatro Real (18 Mar 26) live mercoledì 18 marzo 2026 – Teatro Real, Plaza Isabel II s/n., 28013, Madrid, Spain

live mercoledì 18 marzo 2026 – Teatro Real, Plaza Isabel II s/n., 28013, Madrid, Spain Ludovico Einaudi at Teatro Real (19 Mar 26) live giovedì 19 marzo 2026 – Teatro Real, Plaza Isabel II s/n., 28013, Madrid, Spain

live giovedì 19 marzo 2026 – Teatro Real, Plaza Isabel II s/n., 28013, Madrid, Spain Luchè at PalaSele (24 Mar 26) live martedì 24 marzo 2026 – PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

live martedì 24 marzo 2026 – PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy Roberto Vecchioni at Teatro Galleria (24 Mar 26) live martedì 24 marzo 2026 – Teatro Galleria, Piazza S. Magno, 20025, Legnano, Italy

live martedì 24 marzo 2026 – Teatro Galleria, Piazza S. Magno, 20025, Legnano, Italy CLAVER GOLD at Alcazar Live (26 Mar 26) live giovedì 26 marzo 2026 – Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, I

live giovedì 26 marzo 2026 – Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, I Ludovico Einaudi at Gran Teatre del Liceu (27 Mar 26) live venerdì 27 marzo 2026 – Gran Teatre del Liceu, La Rambla, 51, 08002, Barcelona, Spain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

