Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico

Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico e l’attenzione collettiva. Analizziamo le notizie più rilevanti, le priorità mediatiche e le tendenze che influenzano opinione, conversazioni e percezioni sociali. Scopri quali argomenti dominano l’informazione tra media tradizionali, piattaforme digitali, blog e canali online.

Pubblicato da
REDAZIONE
21 Febbraio 2026

Agenda setting

Ogni giorno, l’agenda setting contribuisce a definire le priorità del confronto collettivo, mettendo in evidenza alcune notizie rispetto ad altre e guidando così l’attenzione dell’opinione pubblica. I media quindi non dicono direttamente alle persone cosa pensare, ma selezionano i temi su cui concentrarsi, stabilendo quali questioni meritano spazio e continuità. Questo processo riguarda non solo le grandi testate, ma anche le piattaforme digitali, i blog e i canali online, che amplificano o seguono le tendenze più rilevanti. Di conseguenza, le notizie di maggiore visibilità diventano il punto di riferimento del dibattito quotidiano, influenzando conversazioni, percezioni e priorità sociali. Andiamo a vedere quali sono le notizie e temi di oggi che stanno catturando l’attenzione pubblica.

Le notizie e i temi del giorno

  • Olimpiadi 2026 in diretta: Giovannini in pista nella mass start di pattinaggio velocità, Di Stefano out; Wierer 5ª nel biathlon all'ultima gara in carriera; ski cross da sogno, doppietta Deromedis-Tomasoni – Corriere della Sera
    Olimpiadi 2026 in diretta: Giovannini in pista nella mass start di pattinaggio velocità, Di Stefano out; Wierer 5ª nel biathlon all'ultima gara in carriera; ski cross da sogno, doppietta Deromedis-Tomasoni  Corriere della SeraItalia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argento  La Gazzetta dello SportTomasoni, un sole sul casco in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi  la RepubblicaMilano-Cortina 2026: oro per Deromedis e argento per Tomasoni nello skicross  SportmediasetFederico Tomasoni e il casco in ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi: «Sarai sempre il mio sole»  Corriere della Sera
  • Iran, Trump valuta "raid limitato". La portaerei Ford entra nel Mediterraneo. LIVE – Sky TG24
    Iran, Trump valuta "raid limitato". La portaerei Ford entra nel Mediterraneo. LIVE  Sky TG24Iran, evacuate le basi Usa in Qatar. Teheran: «Accordo entro 2 giorni»  Il Sole 24 OREPerché a Teheran c'è chi teme l'accordo tra il regime degli ayatollah e gli Usa  Corriere della SeraDove sono le navi e gli aerei americani che potrebbero attaccare l’Iran  Il PostA Trump presentate varie opzioni per l'Iran, una prevede l'uccisione di Khamenei  ANSA
  • Trapianto di cuore fallito a Napoli, il bimbo è morto stamattina – Sky TG24
    Trapianto di cuore fallito a Napoli, il bimbo è morto stamattina  Sky TG24Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): “È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza”  agensir.itBambino di Napoli operato al cuore: quanto è davvero difficile un trapianto di organi?  bimbisaniebelli.itBimbo trapiantato morto a Napoli, la mamma: "Farò in modo che Domenico non sia dimenticato, poi faremo giustizia"  Il Fatto QuotidianoMonaldi, inchiesta per omicidio colposo. Legali del chirurgo: “Fatto di tutto per salvare il bimbo”  la Repubblica
  • Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad Ascoli – Fanpage
    Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad Ascoli  FanpageAscoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero  Sky TG24Ascoli, un uomo e una donna trovati morti nella tenda nella quale si erano accampati. I primi accertamenti si concentrano sulle esalazioni di una stufetta usata per riscaldarsi  Corriere della SeraMorti in tenda ad Ascoli, il loro cane li ha vegliati per ore: è giallo sulle cause della morte  Il Resto del CarlinoAscoli, tragedia nella tenda vicino al fiume Tronto: trovati morti un uomo e una donna incinta. Forse intossicati da una stufetta  Corriere Adriatico
  • A Milano la finale dell'hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali tra Stati Uniti e Canada: dubbi sulla presenza di Trump, atteso il capo dell'Fbi – Corriere Milano
    A Milano la finale dell'hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali tra Stati Uniti e Canada: dubbi sulla presenza di Trump, atteso il capo dell'Fbi  Corriere MilanoUsa-Canada, gran finale dell’hockey a Milano aspettando l’arrivo di Trump  la RepubblicaOlimpiadi, Usa-Canada in finale hockey: Trump a Milano? Cosa sappiamo  Sky TG24La cronaca dei Giochi olimpici invernali del 20 febbraio  Corriere della SeraOlimpiadi, Trump non sarà in Italia: nessun viaggio nell'agenda ufficiale  Tgcom24
  • MotoGP, I test di Buriram sono dei Marquez e di Ducati: 1° Alex, 2° Marc, 3° Morbidelli – GPone.com
    MotoGP, I test di Buriram sono dei Marquez e di Ducati: 1° Alex, 2° Marc, 3° Morbidelli  GPone.comTest MotoGP: la classifica dei tempi di oggi a Buriram  Sky SportAlex Marquez al top, il fratello Marc vicino nonostante due cadute  motogp.comTest MotoGP, Alex Marquez il più veloce. Si riparte dalla sfida tutta Ducati col fratello Marc  La Gazzetta dello SportMotoGP: via libera dei medici, Martin può girare a Buriram  ANSA
  • "Siediti cogl…", liti, rossi e giacche che volano: quando Allegri perde la testa – La Gazzetta dello Sport
    "Siediti cogl…", liti, rossi e giacche che volano: quando Allegri perde la testa  La Gazzetta dello SportAllegri e il caos con Fabregas: "Serve la prova tv per certe situazioni"  La Gazzetta dello SportGiù le mani da Cesc: lo attaccano perché dà fastidio  La Provincia di ComoFabregas chiude il caso Saelemaekers: "Ho chiesto scusa, accetterei anche prova Tv"  SportmediasetSerie A: un turno di squalifica ad Allegri e Nico Paz  ANSA
  • Rai, fuorionda nella gara di bob: “Evitiamo equipaggio Israele”. L’ad Rossi: “Avviata istruttoria” – la Repubblica
    Rai, fuorionda nella gara di bob: “Evitiamo equipaggio Israele”. L’ad Rossi: “Avviata istruttoria”  la RepubblicaRai, il fuorionda nel bob a 4 : «Evitiamo l'equipaggio dell'israeliano». Poi le scuse dei telecronisti e dell'azienda. Edelman: «Sono orgoglioso di quel che ho detto»  Corriere della SeraFuorionda su Israele, Marco Lollobrigida: inaccettabile. Ad Rai Giampaolo Rossi: avviata istruttoria  RaiNewsMilano Cortina: gaffe telecronaca Rai, 'evitiamo l'equipaggio israeliano'  ANSALa gaffe della Rai durante la gara di bob: "Evitiamo l’equipaggio di Israele", poi le scuse in diretta  La Gazzetta dello Sport
  • La Ferrari piace, Red Bull in difficoltà, Newey da incubo, i dubbi della Cadillac… Test F1, il bilancio – La Gazzetta dello Sport
    La Ferrari piace, Red Bull in difficoltà, Newey da incubo, i dubbi della Cadillac… Test F1, il bilancio  La Gazzetta dello SportLeclerc, la firma nel deserto: Ferrari davanti a tutti negli ultimi test in Bahrein  la RepubblicaF1, le pagelle della seconda settimana di test in Bahrain… tra Olimpiadi e Sanremo  Sky SportFormula 1 2026, risultati seconda sessione di test in Bahrain  ACI Automobile Club d’ItaliaF1: i test in Bahrain si chiudono nel segno della Ferrari, ora il Mondiale  ANSA
  • Juve, la probabile formazione contro il Como: Spalletti tra nuova difesa e fattore Koopmeiners – Tuttosport
    Juve, la probabile formazione contro il Como: Spalletti tra nuova difesa e fattore Koopmeiners  TuttosportLIVE Alle 15 Juve-Como: Spalletti in emergenza, Fabregas rilancia Douvikas  La Gazzetta dello SportSerie A | Le formazioni ufficiali di Juventus-Como  Juventus.comSerie A: in campo alle 15 Juventus-Como DIRETTA  ANSASerie A trappola Champions: Juve-Como e Lecce-Inter tra dubbi e assenze pesanti  Sportmediaset
  • Concorso notai, nelle chat gli insulti e i sospetti sui «raccomandati»: denunciamo o saremo complici – Corriere del Veneto
    Concorso notai, nelle chat gli insulti e i sospetti sui «raccomandati»: denunciamo o saremo complici  Corriere del VenetoQuei santi in paradiso degli aspiranti notai: concorso nella bufera  la RepubblicaBufera sul concorso dei notai, giudizi sui candidati online  ANSAConcorso notai, online per errore un file con commenti sessisti e inadeguati sui candidati  Il Sole 24 OREC’è un caso intorno al concorso per diventare notai  Il Post
  • Crisi iraniana, il sottomarino russo in agguato nel Mediterraneo per spiare la super portaerei Ford – la Repubblica
    Crisi iraniana, il sottomarino russo in agguato nel Mediterraneo per spiare la super portaerei Ford  la Repubblica
  • La Crusca e i testi delle canzoni di Sanremo: «Un Festival della medietà, tipica di Carlo Conti. Tra i migliori Ermal Meta, l'unico che esce dalla bolla della coppia» – Corriere Fiorentino
    La Crusca e i testi delle canzoni di Sanremo: «Un Festival della medietà, tipica di Carlo Conti. Tra i migliori Ermal Meta, l'unico che esce dalla bolla della coppia»  Corriere FiorentinoSanremo 2026, tra retroscena e colpi di scena: Fedez pronto alla «bomba» personale, Belén pronta a sorprendere e la Rai che blinda loghi e stylist  Vanity Fair ItaliaAccademia della Crusca boccia i testi di Sanremo: "Ermal Meta unico fuori dalla bolla"  Il Fatto QuotidianoDa Achille Lauro a Bianca Balti, gli ospiti e i co-conduttori di Sanremo. Quando saranno all’Ariston  la RepubblicaSanremo non è ancora incominciato ma streaming, bookmaker e social già incoronano i favoriti  Amica.it
  • Cagliari-Lazio: orario, probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A – Il Messaggero
    Cagliari-Lazio: orario, probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A  Il MessaggeroCagliari-Lazio è su Sky: le probabili formazioni  Sky SportSerie A: Cagliari-Lazio in campo sabato alle 20,45 DIRETTA  ANSAVigilia delicata con la Lazio per il Cagliari, Pisacane: "Col Lecce una delle sconfitte più brutte, ma reagiremo"  sardiniapostCagliari-Lazio, servono i tre punti  Lega Serie A
  • Usa, la Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia: «Tariffe del 10% per tutti» – Il Sole 24 ORE
    Usa, la Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia: «Tariffe del 10% per tutti»  Il Sole 24 ORELe prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa  Sky TG24E ora cosa succede? Breve guida sul "day after" della sentenza che ha annullato i dazi di Trump  RaiNewsI tre giudici conservatori della Corte Suprema che hanno “tradito” Trump  la RepubblicaDazi, cosa cambia per l'export? Trump li può ripristinare? Domande e risposte  Corriere della Sera
  • Un colpo solo, la pistola finta poi la messinscena: così è stato ucciso il pusher a Rogoredo – La Stampa
    Un colpo solo, la pistola finta poi la messinscena: così è stato ucciso il pusher a Rogoredo  La StampaIl caso Rogoredo faccia riflettere prima di parlare  Corriere della SeraIl blitz, la pistola, i soccorsi quella notte e i punti oscuri contro il Serpico di Rogoredo  la RepubblicaUcciso a Rogoredo, 'dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga'  ANSASenza se e senza ma. Anzi, forse. Il “no comment se non conosco” chiude la campagna flop di Salvini su Rogore…  La Stampa
  • Test in Bahrein, Leclerc vola nel deserto: la Ferrari sorride, aumenta la fiducia verso l'esordio a Melbourne – Corriere della Sera
    Test in Bahrein, Leclerc vola nel deserto: la Ferrari sorride, aumenta la fiducia verso l'esordio a Melbourne  Corriere della SeraF1 | Ferrari: la SF-26 trova il carico aerodinamico, ma punta sull'efficienza  Motorsport.comLeclerc: "Difficile capire dove siamo, la verità solo a Melbourne"  SportmediasetFerrari, Vasseur sibillino: "Partenze? Chi ha paura scatti dai box"  eurosport.itF1. La Ferrari è davvero il team da battere nel 2026? Ecco in cosa ha brillato la SF-26  Automoto
  • Chanel Totti debutta in tv a Pechino Express: «Non era nei miei piani. La separazione dei miei? Non è stato facile ma ho sostenuto entrambi» – Corriere della Sera
    Chanel Totti debutta in tv a Pechino Express: «Non era nei miei piani. La separazione dei miei? Non è stato facile ma ho sostenuto entrambi»  Corriere della SeraChanel Totti debutta in TV: "Sono raccomandata, ma i miei non mi hanno spianato la strada"  Il Fatto QuotidianoFrancesco Totti, cosa fanno oggi i figli: da Cristian nella scuola calcio a Chanel a Pechino Express  Il MessaggeroChanel Totti e il divorzio dei genitori: "Solo noi sappiamo come sono andate le cose"  La Gazzetta dello SportChanel Totti tra i protagonisti di Pechino Express 2026: i primi spoiler  DiLei
  • Muraglione crollato a Castelletto: tre sfollati, rimossi i detriti – Primocanale
    Muraglione crollato a Castelletto: tre sfollati, rimossi i detriti  PrimocanaleCrolla muraglione in passo Barsanti, sfollato un appartamento  PrimocanaleFrana di via Napoli, il rientro degli sfollati per 15 minuti: “Una vita in due valigie”  Il Secolo XIXPaura in Castelletto, crollato il muraglione all’entrata di un garage in passo Barsanti  Genova24Crolla muraglione a Genova, è il secondo in due giorni  Il Sole 24 ORE
  • L’ex moglie e le figlie di Andrea lontane: Sarah Ferguson forse è fuggita all’estero – la Repubblica
    L’ex moglie e le figlie di Andrea lontane: Sarah Ferguson forse è fuggita all’estero  la RepubblicaCaso Epstein, Uk vuole legge per escludere ex principe Andrea da linea successione  Sky TG24Phil Noble e la foto storica: “Così ho catturato il volto di Andrea smarrito dopo l’arresto”  la RepubblicaL'arresto dell'ex principe Andrea: che fine farà la monarchia britannica? «Dovranno rispondere a tante domande». L'ipotesi del referendum  Corriere della SeraLe email a Epstein che inchiodano il fratello di re Carlo  ANSA

Che cos’ l’agenda setting

La teoria dell’agenda setting riguarda il modo in cui i mass media influenzano la percezione pubblica delle questioni rilevanti. In particolare, si basa sull’idea che i media non dicano alle persone cosa pensare, ma piuttosto su quali argomenti concentrare l’attenzione. Questo processo si fonda sulla selezione delle notizie e sulla loro visibilità, elementi che contribuiscono a definire le priorità del dibattito pubblico. Inoltre, tale prospettiva è stata sviluppata da studiosi della comunicazione e continua a essere centrale per comprendere il ruolo dei media tradizionali e digitali.

La teoria dell’agenda setting e il trasferimento di salienza

Il principio chiave dell’agenda setting è il cosiddetto salience transfer, cioè la capacità dei media di rendere alcune notizie più rilevanti rispetto ad altre. Di conseguenza, un tema può passare dall’agenda privata dei singoli a quella pubblica di interesse generale.

Secondo gli studi di Maxwell McCombs e Donald Shaw, insieme a contributi di T. E. Patterson e Robert McLure, il pubblico partecipa a un dibattito che si sviluppa intorno a questioni considerate prioritarie. Tuttavia, l’agenda nasce da una mediazione tra le proposte delle élite politiche e le aspettative dell’opinione pubblica.

Inoltre, diversi gruppi cercano di imporre la propria visione, mentre i media selezionano i temi in base a pressioni e criteri professionali. Pertanto, maggiore è lo spazio dedicato a una questione, maggiore sarà il riconoscimento pubblico ricevuto. Questo approccio non è nuovo. Già Paul Lazarsfeld aveva sostenuto che i media contribuissero a strutturare i problemi sociali. Successivamente, la sociologia della comunicazione ha ripreso questo tema, collegandolo anche alle riflessioni della Scuola di Francoforte e alla teoria della spirale del silenzio di Elisabeth Noelle-Neumann.

Oggi, la teoria si applica non solo ai media tradizionali, ma anche ai blog e alle riviste online. Tuttavia, secondo l’effetto cascata, i media digitali tendono a seguire le priorità delle grandi testate e dei network televisivi. Infatti, inseguono i temi più visibili per attrarre pubblico e monetizzare attraverso le parole chiave più ricercate.

Limiti empirici e modelli alternativi

Nel tempo, numerosi studi hanno cercato di dimostrare un rapporto causale tra media e opinione pubblica. Per verificare questa relazione, è necessario considerare variabili come il contenuto delle proposte, i cambiamenti di opinione, l’attenzione mediatica e il consumo dei media. Tuttavia, molte ricerche si sono rivelate inconcludenti.

Alcune analisi hanno confermato la plausibilità teorica del modello. Tuttavia, non è mai stato possibile dimostrare con certezza la capacità di un singolo gruppo di potere di determinare le priorità pubbliche. Inoltre, la teoria risulta ambigua nel descrivere i meccanismi di influenza tra gruppi d’interesse, media e pubblico.

Per questo motivo, sono stati proposti modelli alternativi. In alcuni casi, si sostiene che gli interessi del pubblico possano modellare le scelte dei media e delle élite politiche. Pertanto, una ipotesi plausibile riguarda la confluenza delle tre agende. In altre parole, l’agenda pubblica potrebbe derivare dall’interazione tra cittadini, politica e sistema mediatico, senza che uno di questi attori imponga un controllo assoluto.

Agenda setting, gatekeeping e media digitali

Un modello applicato ai media scritti evidenzia il ruolo della redazione e dei singoli giornalisti. Ogni redattore possiede una visione personale del mondo e, di conseguenza, una propria agenda soggettiva. Questo elemento porta a una distorsione inconsapevole nella selezione delle notizie.

Inoltre, le routine produttive influenzano la raccolta delle informazioni, la selezione e la presentazione dei contenuti. Durante queste fasi, intervengono diversi criteri:

  • criteri sostantivi di notiziabilità
  • criteri legati al prodotto
  • criteri relativi al mezzo
  • criteri collegati al pubblico
  • criteri legati alla concorrenza

Di conseguenza, nessun medium può evitare di stabilire priorità. Infatti, deve mediare tra esigenze del pubblico, pressioni politiche e obiettivi editoriali. Questo fenomeno è più evidente nei grandi conglomerati, ma riguarda anche piccole riviste e blog.

Nel contesto digitale, la rete non rappresenta un’eccezione. Tuttavia, la frammentazione dei gatekeeper rende meno visibile il fenomeno. La vera novità consiste nella quantità di media disponibili. Questa pluralità favorisce un possibile pluralismo informativo. Inoltre, ogni blogger contribuisce a modificare l’agenda collettiva, dando maggiore o minore attenzione a determinati fatti.

Conclusione

La teoria dell’agenda setting resta uno strumento utile per comprendere il rapporto tra media e opinione pubblica. Tuttavia, le evidenze empiriche non permettono di attribuire un potere assoluto ai media. Al contrario, emerge un sistema complesso e dinamico, in cui interessi politici, aspettative sociali e logiche editoriali si influenzano reciprocamente.

Inoltre, il mondo digitale ha ampliato il numero degli attori coinvolti. Di conseguenza, la pluralità delle fonti rappresenta una possibile risposta ai limiti strutturali dell’informazione, pur senza eliminare completamente le distorsioni. (La redazione)

