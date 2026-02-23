Home ARTICOLI Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico
Categorie: ARTICOLINEWS

Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico

Agenda setting oggi: i temi del giorno che orientano il dibattito pubblico e l’attenzione collettiva. Analizziamo le notizie più rilevanti, le priorità mediatiche e le tendenze che influenzano opinione, conversazioni e percezioni sociali. Scopri quali argomenti dominano l’informazione tra media tradizionali, piattaforme digitali, blog e canali online.

Pubblicato da
REDAZIONE
23 Febbraio 2026

Agenda setting

Ogni giorno, l’agenda setting contribuisce a definire le priorità del confronto collettivo, mettendo in evidenza alcune notizie rispetto ad altre e guidando così l’attenzione dell’opinione pubblica. I media quindi non dicono direttamente alle persone cosa pensare, ma selezionano i temi su cui concentrarsi, stabilendo quali questioni meritano spazio e continuità. Questo processo riguarda non solo le grandi testate, ma anche le piattaforme digitali, i blog e i canali online, che amplificano o seguono le tendenze più rilevanti. Di conseguenza, le notizie di maggiore visibilità diventano il punto di riferimento del dibattito quotidiano, influenzando conversazioni, percezioni e priorità sociali. Andiamo a vedere quali sono le notizie e temi di oggi che stanno catturando l’attenzione pubblica.

Le notizie e i temi del giorno

  • Messico, ucciso «el Mencho»: ricercato numero uno tra i narcos. Disordini nel Paese: attaccato l'aeroporto di Guadalajara, sparatorie e blocchi stradali – Corriere della Sera
    Messico, ucciso «el Mencho»: ricercato numero uno tra i narcos. Disordini nel Paese: attaccato l'aeroporto di Guadalajara, sparatorie e blocchi stradali  Corriere della SeraMessico, ucciso il boss "El Mencho". Scontro tra narcos e forze dell'ordine  Sky TG24Violenze in Messico, almeno ventisei morti negli scontri  ANSAMessico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli Usa  Il Fatto QuotidianoMessico, ucciso il boss della droga "El Mencho" | Farnesina: "Evitare spostamenti non essenziali"  Tgcom24
  • Uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service. Trump era alla Casa Bianca – Il Sole 24 ORE
    Uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service. Trump era alla Casa Bianca  Il Sole 24 OREUsa, cerca di entrare a Mar-a-Lago armato: ucciso dal Secret Service  Sky TG24Giovane armato di fucile e tanica di benzina entra a Mar-a-Lago: ucciso dal secret service. Trump era alla Casa Bianca  Il Fatto QuotidianoI miei Stati Uniti armati dall’odio  La Stampa'Uomo armato entra a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service'  ANSA
  • Tutte le medaglie olimpiche italiane a Milano Cortina 2026: Brignone da kolossal, Sighel polemico, Tabanelli acrobata «folle» – Corriere della Sera
    Tutte le medaglie olimpiche italiane a Milano Cortina 2026: Brignone da kolossal, Sighel polemico, Tabanelli acrobata «folle»  Corriere della SeraMilano Cortina 2026, i podi dell'ultimo giorno e il medagliere finale  La Gazzetta dello SportLe facce delle medaglie: dalle origini alle divise, trenta sfumature d’azzurro  la RepubblicaOlimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 22 febbraio  Sky TG24Olimpiadi 2026, il medagliere finale: l’Italia dei record, trascinata dagli ori al femminile e dal…  Il Fatto Quotidiano
  • Iran, Araghchi: “Buone chance accordo”. Nyt: "Trump valuta attacco". Giovedì colloqui – Sky TG24
    Iran, Araghchi: “Buone chance accordo”. Nyt: "Trump valuta attacco". Giovedì colloqui  Sky TG24Usa, ipotesi di blitz in Iran: obiettivo Khamenei. Il regime è pronto a «sopravvivere»  Corriere della SeraIl New York Times: 'Trump propenso a un attacco mirato all'Iran'  ANSAIran-Usa, nuovi colloqui per evitare il conflitto  la RepubblicaTrump e l'ayatollah. Il fanatico e il superfanatico: i mille rischi di uno scontro (di M. Valensise)  HuffPost Italia
  • Festa Roma con Cristante, N'Dicka e Pisilli: Cremonese ko, Gasperini stacca la Juve e aggancia il Napoli al terzo posto – Corriere dello Sport
    Festa Roma con Cristante, N'Dicka e Pisilli: Cremonese ko, Gasperini stacca la Juve e aggancia il Napoli al terzo posto  Corriere dello SportRoma-Cremonese, le pagelle: Cristante, gol e assist da 7,5. Male Sanabria: 4,5  La Gazzetta dello SportRoma, balzo Champions: batte 3-0 la Cremonese e aggancia il terzo posto  la RepubblicaSerie A: La Roma non sbaglia, Cremonese ko e aggancio al Napoli terzo  ANSAPagelle Roma, tutti i voti della vittoria sulla Cremonese: Cristante sempre più simbolo, Pisilli corre per quattro  Corriere dello Sport
  • All'Arena di Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi olimpici – AGI
    All'Arena di Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi olimpici  AGICerimonia di chiusura a Verona, le pagelle: sfilata pop da 8, le gondolette sono da 4  La Gazzetta dello SportMilano Cortina: chiusi i Giochi, spento il braciere olimpico, Coventry: 'Grazie Italia, magici'  ANSAOlimpiadi: il gran finale è un’opera a cielo aperto, l’Arena spegne la fiamma  la RepubblicaOlimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona. FOTO  Sky TG24
  • Scontro fra quattro auto ad Anagni (Frosinone): morti marito e moglie – Tgcom24
    Scontro fra quattro auto ad Anagni (Frosinone): morti marito e moglie  Tgcom24Scontro tra quattro auto vicino Cassino, morti marito e moglie  ANSAGrave incidente sulla via Anticolana ad Anagni: due morti  FrosinoneTodayTragico incidente sulla via Anticolana: due vite spezzate in un attimo  RaiNewsAnagni, scontro tra quattro auto sull’Anticolana. Si aggrava il bilancio: muore una coppia di Piglio  Il Messaggero
  • Finiti i Giochi di Milano Cortina. Meloni: "Il nome dell'Italia risuona nel mondo" – il Giornale
    Finiti i Giochi di Milano Cortina. Meloni: "Il nome dell'Italia risuona nel mondo"  il GiornaleMeloni: con queste Olimpiadi il nome dell’Italia risuona nel mondo  Il Sole 24 ORESchlein, l'Italia record di medaglie e di talenti, riempie di orgoglio  ANSAMilano-Cortina 2026, Valditara si congratula con gli atleti italiani: trenta medaglie e successo organizzativo riconosciuto a livello internazionale  Orizzonte Scuola NotizieMeloni, dalle Olimpiadi emozioni ed orgoglio che durerà a lungo  La Prealpina
  • BAFTA Awards 2026, i 5 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…) – Vanity Fair Italia
    BAFTA Awards 2026, i 5 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…)  Vanity Fair ItaliaBafta 2026, “Una battaglia dopo l’altra” miglior film e regia, Aramayo batte Chalamet. Tra gli ospiti William…  la RepubblicaKate Middleton torna ai Bafta, l’abito riciclato bicolor è la mossa vincente contro lo scandalo  DiLeiI migliori look sul red carpet dei Premi BAFTA 2026: da Monica Bellucci a Emma Stone e Kate Hudson  ELLEBAFTA 2026, tutti i vincitori degli Oscar inglesi  MYmovies
  • Milan-Parma 0-1, le pagelle: Pulisic (5) non si vede, Leao (5,5) spento, Troilo (7,5) gol salvezza – Il Messaggero
    Milan-Parma 0-1, le pagelle: Pulisic (5) non si vede, Leao (5,5) spento, Troilo (7,5) gol salvezza  Il MessaggeroLanducci: "Se non segni mai… I punti persi con le piccole? La Serie A è la più difficile al mondo"  La Gazzetta dello SportPer l'Inter è fuga vera, dopo la Juve cadono anche Milan e Napoli  ANSATroilo segna, ma c'era fallo su portiere? Proteste rossonere in Milan-Parma  AdnkronosLe pagelle di Milan-Parma: Leao brilla ma viene beffato dal palo, a Pulisic manca la mira e Fullkrug non incide  Sportmediaset
  • Pep Guardiola a sorpresa al Rigamonti di Brescia per assistere al match di Serie C fra Pro Patria e Union, che vince per 3-2 – Corriere Brescia
    Pep Guardiola a sorpresa al Rigamonti di Brescia per assistere al match di Serie C fra Pro Patria e Union, che vince per 3-2  Corriere BresciaGuardiola snobba l’Arsenal e va a vedere il Brescia: in tribuna per la gara con la Pro Patria  la RepubblicaSorpresa Guardiola: allo stadio a Brescia per Union-Pro Patria  SportmediasetCaccavo goleador, Rolando metronomo: le pagelle del Lumezzane  Giornale di BresciaIl Brescia ritrova il sorriso e gli applausi di Guardiola  Bresciaoggi
  • Olimpiadi 2026 in diretta: Usa-Canada 2-1 ai supplementari, oro agli Stati Uniti nell'hockey. Bob a 4, vince la Germania, Italia quinta. La cinese Gu splende d'oro nell'halfpipe – Corriere della Sera
    Olimpiadi 2026 in diretta: Usa-Canada 2-1 ai supplementari, oro agli Stati Uniti nell'hockey. Bob a 4, vince la Germania, Italia quinta. La cinese Gu splende d'oro nell'halfpipe  Corriere della SeraHockey, il trionfo made in Usa 46 anni dopo: Canada piegato all'overtime  La Gazzetta dello SportL'Arena è carica di tensione positiva, dominano i colori biancorossi  ANSAIl gol con cui gli Stati Uniti hanno vinto il torneo maschile di hockey contro il Canada, alle Olimpiadi  Il PostHockey, la maledizione del Canada: due sconfitte ai supplementari contro la peggior rivale, gli Stati Uniti  Corriere della Sera
  • Scioperi a febbraio per treni, aerei e trasporto locale: 3 giorni di disagi. Date, orari e fasce di garanzia – Il Messaggero
    Scioperi a febbraio per treni, aerei e trasporto locale: 3 giorni di disagi. Date, orari e fasce di garanzia  Il MessaggeroSciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio  Sky TG24Scioperi, a fine febbraio a rischio aerei, treni e trasporto locale  ANSATrasporti, scioperi in arrivo a fine febbraio: cosa cambia per chi viaggia  TorinoTodaySciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28  Corriere della Sera
  • Le pagelle di Atalanta-Napoli, i voti: i top e i flop del match di Bergamo – Il Mattino
    Le pagelle di Atalanta-Napoli, i voti: i top e i flop del match di Bergamo  Il MattinoAtalanta-Napoli 2-1, azzurri rimontati e k.o: lotta Champions ora c'è anche Palladino. Conte furioso per il gol annullato.  Corriere della SeraAtalanta-Napoli, le pagelle: Pasalic tanto oltre al gol, 7,5. Alisson cuore e gambe (7)  La Gazzetta dello SportL'Atalanta batte il Napoli e si avvicina alla zona Champions  ANSAMatch Preview | Focus di Atalanta-Napoli  SSC Napoli
  • Al Bano: «Romina? L'amore non rimane in eterno. Conti si complimentò per la mia canzone, ma mi ha rimosso da Sanremo» – Il Messaggero
    Al Bano: «Romina? L'amore non rimane in eterno. Conti si complimentò per la mia canzone, ma mi ha rimosso da Sanremo»  Il MessaggeroAl Bano e la dolorosa separazione da Romina Power, la confessione a Verissimo  AdnkronosAl Bano bacchetta Silvia Toffanin a Verissimo. La domanda scomoda su Romina Power  DiLeiAl Bano, attacco a Romina: "Sapevo che sarebbe finita. Con Loredana Lecciso tante burrasche". Poi bordate a Carlo Conti e Amadeus  LiberoAl Bano racconta come ha affrontato la separazione con Romina Power: "Sapevo che il divorzio sarebbe arrivato"  today.it
  • Pusher ucciso a Rogoredo, nelle chat dei 5 poliziotti indagati la caccia al movente. La ricerca di contatti tra la vittima e l'agente che gli ha sparato – Corriere Milano
    Pusher ucciso a Rogoredo, nelle chat dei 5 poliziotti indagati la caccia al movente. La ricerca di contatti tra la vittima e l'agente che gli ha sparato  Corriere MilanoIl doppio volto di Cinturrino, l'agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo: «Voleva il pizzo da Zack, 5 dosi e 200 euro al giorno»  Corriere MilanoOmicidio Mansouri, nel palazzo dello spaccio del Serpico di Rogoredo: “Qui copriva i pusher”  la RepubblicaUcciso a Rogoredo, 'dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga'  ANSAArma senza dna chat e zaino: i tre punti oscuri di Rogoredo  Il Fatto Quotidiano
  • Michele, morto a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Salva la 17enne che era con lui – Il Resto del Carlino
    Michele, morto a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Salva la 17enne che era con lui  Il Resto del CarlinoTragedia nella notte: l'auto vola nella scarpata e si ribalta, muore un ragazzo di 19 anni  RiminiTodayLa passione per la musica, il futuro nelle mani: chi era Michele Riglietti, morto a 19 anni nell’incidente  Il Resto del CarlinoAuto fuori strada nella notte, morto un 19enne a Morciano di Romagna  ANSAFinisce con l'auto contro due alberi e poi fuori strada, muore 19enne  RaiNews
  • Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di Chiffi – Il Mattino
    Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di Chiffi  Il MattinoManna, rabbia Napoli: "Gol di Gutierrez annullato senza motivo, così è imbarazzante"  La Gazzetta dello SportRabbia Napoli per il gol annullato con l’Atalanta. Il ds Manna: “Non siamo dei c…”  la RepubblicaL’Atalanta rimonta sul Napoli, rabbia azzurra sull’arbitro. Manna: “Non siamo dei co…”  La StampaManna furioso: "Vergogna, non è calcio! Figura da cogl**ni, dov'è il fallo?". Conte in silenzio  Tuttosport
  • Assisi, al via il pellegrinaggio per vedere il corpo di San Francesco – la Repubblica
    Assisi, al via il pellegrinaggio per vedere il corpo di San Francesco  la RepubblicaSan Francesco, per la prima volta l'ostensione delle spoglie. Code dall'alba. FOTO  Sky TG24Inizia l’ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco  Assisi OFMIl corpo di San Francesco otto secoli dopo, sarà possibile venerarlo fino al 22 marzo  AvvenireSan Francesco 'torna tra la gente', esposte le spoglie  ANSA
  • Groenlandia, Trump invia nave-ospedale “per i malati”. La replica: “No grazie, qui la sanità gratis” – la Repubblica
    Groenlandia, Trump invia nave-ospedale “per i malati”. La replica: “No grazie, qui la sanità gratis”  la RepubblicaTrump: "Invierò nave ospedale in Groenlandia". La Danimarca replica: "Sanità è gratuita, non serve"  RaiNewsLa premier danese a Trump: "Nave ospedale Usa in Groenlandia? Ma da noi la sanità c'è ed è pure gratuita"  Il Fatto QuotidianoIl premier della Groenlandia, 'la nave-ospedale di Trump? No grazie'  ANSATrump dice che invierà una nave ospedale in Groenlandia «per curare molte persone malate»  Il Post

Che cos’ l’agenda setting

La teoria dell’agenda setting riguarda il modo in cui i mass media influenzano la percezione pubblica delle questioni rilevanti. In particolare, si basa sull’idea che i media non dicano alle persone cosa pensare, ma piuttosto su quali argomenti concentrare l’attenzione. Questo processo si fonda sulla selezione delle notizie e sulla loro visibilità, elementi che contribuiscono a definire le priorità del dibattito pubblico. Inoltre, tale prospettiva è stata sviluppata da studiosi della comunicazione e continua a essere centrale per comprendere il ruolo dei media tradizionali e digitali.

La teoria dell’agenda setting e il trasferimento di salienza

Il principio chiave dell’agenda setting è il cosiddetto salience transfer, cioè la capacità dei media di rendere alcune notizie più rilevanti rispetto ad altre. Di conseguenza, un tema può passare dall’agenda privata dei singoli a quella pubblica di interesse generale.

Secondo gli studi di Maxwell McCombs e Donald Shaw, insieme a contributi di T. E. Patterson e Robert McLure, il pubblico partecipa a un dibattito che si sviluppa intorno a questioni considerate prioritarie. Tuttavia, l’agenda nasce da una mediazione tra le proposte delle élite politiche e le aspettative dell’opinione pubblica.

Inoltre, diversi gruppi cercano di imporre la propria visione, mentre i media selezionano i temi in base a pressioni e criteri professionali. Pertanto, maggiore è lo spazio dedicato a una questione, maggiore sarà il riconoscimento pubblico ricevuto. Questo approccio non è nuovo. Già Paul Lazarsfeld aveva sostenuto che i media contribuissero a strutturare i problemi sociali. Successivamente, la sociologia della comunicazione ha ripreso questo tema, collegandolo anche alle riflessioni della Scuola di Francoforte e alla teoria della spirale del silenzio di Elisabeth Noelle-Neumann.

Oggi, la teoria si applica non solo ai media tradizionali, ma anche ai blog e alle riviste online. Tuttavia, secondo l’effetto cascata, i media digitali tendono a seguire le priorità delle grandi testate e dei network televisivi. Infatti, inseguono i temi più visibili per attrarre pubblico e monetizzare attraverso le parole chiave più ricercate.

Limiti empirici e modelli alternativi

Nel tempo, numerosi studi hanno cercato di dimostrare un rapporto causale tra media e opinione pubblica. Per verificare questa relazione, è necessario considerare variabili come il contenuto delle proposte, i cambiamenti di opinione, l’attenzione mediatica e il consumo dei media. Tuttavia, molte ricerche si sono rivelate inconcludenti.

Alcune analisi hanno confermato la plausibilità teorica del modello. Tuttavia, non è mai stato possibile dimostrare con certezza la capacità di un singolo gruppo di potere di determinare le priorità pubbliche. Inoltre, la teoria risulta ambigua nel descrivere i meccanismi di influenza tra gruppi d’interesse, media e pubblico.

Per questo motivo, sono stati proposti modelli alternativi. In alcuni casi, si sostiene che gli interessi del pubblico possano modellare le scelte dei media e delle élite politiche. Pertanto, una ipotesi plausibile riguarda la confluenza delle tre agende. In altre parole, l’agenda pubblica potrebbe derivare dall’interazione tra cittadini, politica e sistema mediatico, senza che uno di questi attori imponga un controllo assoluto.

Agenda setting, gatekeeping e media digitali

Un modello applicato ai media scritti evidenzia il ruolo della redazione e dei singoli giornalisti. Ogni redattore possiede una visione personale del mondo e, di conseguenza, una propria agenda soggettiva. Questo elemento porta a una distorsione inconsapevole nella selezione delle notizie.

Inoltre, le routine produttive influenzano la raccolta delle informazioni, la selezione e la presentazione dei contenuti. Durante queste fasi, intervengono diversi criteri:

  • criteri sostantivi di notiziabilità
  • criteri legati al prodotto
  • criteri relativi al mezzo
  • criteri collegati al pubblico
  • criteri legati alla concorrenza

Di conseguenza, nessun medium può evitare di stabilire priorità. Infatti, deve mediare tra esigenze del pubblico, pressioni politiche e obiettivi editoriali. Questo fenomeno è più evidente nei grandi conglomerati, ma riguarda anche piccole riviste e blog.

Nel contesto digitale, la rete non rappresenta un’eccezione. Tuttavia, la frammentazione dei gatekeeper rende meno visibile il fenomeno. La vera novità consiste nella quantità di media disponibili. Questa pluralità favorisce un possibile pluralismo informativo. Inoltre, ogni blogger contribuisce a modificare l’agenda collettiva, dando maggiore o minore attenzione a determinati fatti.

Conclusione

La teoria dell’agenda setting resta uno strumento utile per comprendere il rapporto tra media e opinione pubblica. Tuttavia, le evidenze empiriche non permettono di attribuire un potere assoluto ai media. Al contrario, emerge un sistema complesso e dinamico, in cui interessi politici, aspettative sociali e logiche editoriali si influenzano reciprocamente.

Inoltre, il mondo digitale ha ampliato il numero degli attori coinvolti. Di conseguenza, la pluralità delle fonti rappresenta una possibile risposta ai limiti strutturali dell’informazione, pur senza eliminare completamente le distorsioni. (La redazione)

23 Febbraio 2026

Pubblicato da
REDAZIONE
23 Febbraio 2026

