Television: la band che ha segnato la scena rock newyorkese e internazionale

I Television sono stati un gruppo rock statunitense nato a New York nel 1973. La formazione più nota comprendeva Tom Verlaine (voce e chitarra), Richard Lloyd (chitarra), Billy Ficca (batteria) e Fred Smith (basso). Inseriti stabilmente nella scena del club CBGB, hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del punk e dell’alternative rock negli anni Settanta. Pur condividendo un’impostazione essenziale e basata sulle chitarre con molte band coeve, il loro suono si distingueva per pulizia, improvvisazione e competenza tecnica. Inoltre, il gruppo integrava elementi jazz e richiami al rock degli anni Sessanta, mantenendo una forte energia espressiva sempre in bilico tra proto-punk, art rock, post-punk e new wave.

Dischi disponibili anche su Amazon

Dalle origini al debutto discografico

Le radici dei Television affondano nell’amicizia adolescenziale tra Tom Verlaine e Richard Hell, conosciutisi alla Sanford School nel Delaware. Entrambi si trasferirono a New York nei primi anni Settanta con l’intento di diventare poeti. Il primo progetto condiviso fu Neon Boys, con Verlaine alla chitarra e voce, Hell al basso e voce e Billy Ficca alla batteria. Dopo lo scioglimento nel marzo 1973, il gruppo si riformò il giorno successivo con il nome Television e l’ingresso di Richard Lloyd come secondo chitarrista. Il nome, ideato da Hell, giocava sul doppio significato di “tell a vision” e sulla volontà di riappropriarsi del mezzo mediatico dominante dell’epoca. La band ottenne una residenza stabile al CBGB, costruendo il proprio palco e consolidando un seguito di culto. Nonostante l’interesse di diverse etichette, il gruppo scelse di attendere un contratto adeguato, rifiutando anche proposte importanti. Nel 1975 uscì il primo singolo, Little Johnny Jewel, pubblicato dalla Ork Records del manager Terry Ork. Nello stesso periodo, tensioni interne portarono all’uscita di Richard Hell, poi sostituito da Fred Smith, già nei Blondie.

Marquee Moon e Adventure: il biennio decisivo

Nel 1977 i Television pubblicarono il loro debutto, Marquee Moon. L’album ricevette un’accoglienza molto positiva dalla critica e dal pubblico. Sebbene non entrò nella Billboard 200, superò le aspettative commerciali in Europa, raggiungendo la top 30 nel Regno Unito e in Svezia. La critica lo definì un lavoro capace di andare oltre le convenzioni del rock tradizionale, grazie a lunghe sezioni strumentali intrecciate e a una tensione costante tra energia e costruzione intellettuale. Nel 1978 uscì Adventure, caratterizzato da toni più morbidi e riflessivi rispetto all’esordio. Anche se le vendite furono modeste, la risposta critica rimase favorevole. Tuttavia, divergenze artistiche marcate, difficoltà personali e l’assenza di un vero successo commerciale portarono allo scioglimento nel luglio dello stesso anno. Dopo la separazione, Tom Verlaine e Richard Lloyd intrapresero carriere soliste, mentre Billy Ficca entrò nei Waitresses.

Reunion, ultimi anni e eredità artistica

Nel 1992 il gruppo si riunì e pubblicò un terzo album omonimo, Television. In seguito, le esibizioni dal vivo furono sporadiche ma costanti, in particolare dopo il festival All Tomorrow’s Parties del 2001 in Inghilterra. Nel 2007 Richard Lloyd lasciò la band, sostituito da Jimmy Rip. Negli anni successivi il gruppo continuò a esibirsi, proponendo spesso Marquee Moon integralmente durante i tour europei del 2014 e 2016. A tal proposito ricordiamo la loro esibizione del 29 marzo 2016 all‘Orion di Ciampino, Roma. Nel gennaio 2023 è scomparso Tom Verlaine, segnando la fine definitiva dell’attività. Nel 2025 il giornalista David Fricke ha riferito che le tracce di un quarto album rimangono incomplete, prive di voce e chitarra solista.

Stile musicale e influenze

I Television sono considerati una band art punk. A differenza di molte formazioni rock tradizionali, eliminarono l’influenza blues, integrando invece elementi jazz e mantenendo l’energia grezza del garage rock. Tra le principali influenze figurano i Velvet Underground, compositori minimalisti come Steve Reich, e gruppi come The Ventures, Dick Dale, Love e Buffalo Springfield. Dal vivo eseguivano anche brani come Psychotic Reaction dei Count Five, Fire Engine dei 13th Floor Elevators e (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones. L’interazione tra le due chitarre rappresentava uno degli elementi centrali del loro suono. Le parti si intrecciavano, superando la distinzione tradizionale tra chitarra ritmica e solista, e creando strutture complesse ma coerenti.

Conclusione

I Television hanno occupato un ruolo di rilievo nella scena newyorkese degli anni Settanta, influenzando lo sviluppo del punk e dell’alternative rock grazie a un approccio tecnico, improvvisativo e strutturalmente ambizioso. Marquee Moon rimane il loro lavoro più rappresentativo, mentre l’intera discografia testimonia una ricerca coerente e indipendente. La morte di Tom Verlaine nel 2023 ha chiuso definitivamente un percorso iniziato nei club di New York, ma l’impatto artistico della band continua a essere riconosciuto nel panorama rock internazionale. (La redazione)

