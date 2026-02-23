20 album da avere assolutamente in CD o vinile (terza parte)

Con questa terza parte dei 20 album da avere assolutamente in CD o vinile si prosegue il percorso attraverso alcuni degli album più influenti della storia della musica pop e rock. Dischi di popular music che hanno influenzato linguaggi, estetiche e sensibilità, diventando punti di riferimento imprescindibili per generazioni di ascoltatori e artisti.

TERZA PARTE

Altri 20 classici in CD o vinile

Altri 20 dischi della storia della popular music, finora sono sessanta, che hanno caratterizzato un’epoca raccontando il proprio tempo in maniera unica ed esclusiva, diventando dei veri e propri classici.

THE SMITHS ★ The Queen is Dead (1986)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

TOM WAITS ★ Rain Dogs (1985)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

NEIL YOUNG ★ Harvest (1972)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

U2 ★ The Joshua Tree (1987)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE CURE ★ Disintegration (1989)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE STOOGES ★ Fun House (1970)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

SIOUXSIE AND THE BANSHEES ★ Juju (1981)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

DEPECHE MODE ★ Violator (1990)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE KINKS ★ The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

SANTANA ★ Abraxas (1970)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

ROXY MUSIC ★ Avalon (1982)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE RAMONES ★ Rocket to Russia (1977)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

CAN ★Tago Mago (1971)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

TALK TALK ★ Spirit of Eden (1988)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE BEACH BOYS ★ Pet Sounds (1966)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

NIRVANA ★ Nevermind (1991)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

PORTISHEAD ★ Dummy (1994)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE POLICE ★ Synchronicity (1983)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

PETER GABRIEL ★ So (1986)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

THE STONE ROSES ★ The Stone Roses (1989)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Conclusione

Questi album non sono soltanto testimonianze storiche, ma opere vive, ancora capaci di parlare al presente. Riascoltarli oggi significa riscoprire l’origine di molte traiettorie musicali contemporanee e comprendere come l’innovazione, quando è autentica, possa diventare eredità culturale duratura. Tutto questo, in attesa della quarta parte! (La redazione)

Prima parte (qui), seconda parte (qui), terza parte (qui), quarta parte (qui)

La nostra vetrina culturale (libri e dischi) su Amazon